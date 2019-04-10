‘KCK’ davasında “hayali tanık” ifadesine dayanarak ceza verildi

Aydın’da KCK adı altında yapılan operasyon kapsamında görülen davada 19 kişiye, hayali tanık ifadelerine dayanarak ceza verildi. Savcının mütalaasında, geçtiğimiz ekim ayında yaşamını yitiren kişiye de ceza istediği görüldü.

Aydın ve ilçelerinde Mayıs 2010 tarihinde “KCK” adı altında yürütülen operasyon kapsamında 32 kişi hakkında “KCK kent meclisine üye olmak” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. O dönem faaliyet halinde olan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) çatısı altında yürütülen tüm faaliyetleri “KCK faaliyetleri” olarak kabul eden mahkeme heyeti 19 kişiye, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla ceza verdi. Hakkında 10 yıl ceza istenen Sıddık Aydoğdu’nun da geçtiğimiz ekim ayında yaşamını yitirmesi nedeniyle dosya düşürüldü.

“DOSYANIN İKİ DAYANAĞI DA ÇÜRÜTÜLDÜ”

Dava sonucunda 6 yıl 3 ay hapis cezası alan isimlerden Süleyman Kızılay, somut delillere dayanmadan hazırlanan dava dosyası nedeniyle 3 yıl cezaevinde kaldığını ifade etti. Karara itiraz edeceklerini söyleyen Kızılay, “Bütün dosya sözde iki delile dayanıyordu. İlki Maşallah Koparan isimli sözde ‘duyarlı bir yurttaşın’ üzerimize verdiği ifadeler. Diğeri ise Kutbettin Kurt isimli KCK yapılanmasında olduğu iddia edilen kişi. İddiaya göre Kutbettin Kurt Diyarbakır’dan Ortaklar Mahallesi’ne gelerek bizimle toplantı alıyor. Ancak sözü edilen toplantıdan 3 ay önce Kurt tutuklanıyor ve Diyarbakır Cezaevinde bulunuyor. Mahkemenin Diyarbakır’a gönderdiği yazı üzerine Kurt’un o tarihte tutuklu olduğu resmi yazışmalarda geçti. Yine Maşallah Koparan isimli şahıs için Aydın Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak kişinin bilgileri istendiğinde gelen cevapta, ‘Türkiye kayıtlarında bu isimde biri bulunmuyor’ denildi. Yani hakkımızda şikayetçi olan kişinin de aslında uydurulan hayali biri olduğu ortaya çıktı” diye konuştu. (Aydın/MA)