Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Türkiye’de aile içinde çocuklara yönelik cezaların teknolojinin de etkisiyle değişime uğradığını söyledi. Prof. Dr. Koçkar, çalışma grubunda yer aldığı Türk Aile Yapısı (taya) İleri İstatistik Araştırması 2018 sonuçlarına göre, bir önceki araştırmada annelerin çocuklara uyguladığı cezalandırma yöntemleri arasında ilk üç sırayı harçlığını kesme, arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklama ve odaya kapatmanın aldığının görüldüğünü, iki araştırma arasında geçen beş yılda, annelerin çocuklarına yaygın şekilde uyguladığı ceza türlerinin büyük bir değişim geçirdiğini ifade etti.

İNTERNETİ AZALTMAK TERLİKTEN ETKİLİ

Prof. Dr. Koçkar, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen 2018 TAYA ileri istatistik araştırmasında, ailelerin çocuklarına terlik fırlatma, çimdikleme gibi fiziksel şiddet türleri ile azarlama, bağırma gibi psikolojik şiddet türlerinde anlamlı düzeyde azalmalar görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar’ın verdiği bilgiye göre, yapılan araştırmalardan çıkan bir başka sonuç da bir cezalandırma yöntemi olarak çocuklara yönelik fiziksel ve psikolojik baskının yerini giderek daha çok teknoloji kısıtlamasının alması. Prof. Dr. Koçkar, “İnterneti kısıtlama, cep telefonunu elinden alma gibi kısıtlamalar tercih ediliyor. Buradan da anlaşılıyor ki, anne babalara göre, bu tür yöntemlerin çocuklar üzerindeki caydırıcı etkisi, terlik fırlatma, odaya kapatma, arkadaşlarıyla görüştürmeme gibi geleneksel cezalandırma yöntemlerinden daha etkili. Ancak çocuğa ceza vermek, çocuğun görev ve sorumluluklarını bilen yetkin bir kişi olmasını desteklemiyor. Bunun yerine, anne-baba-çocuk arasında olumlu bir ilişkinin kurularak, çocuğun mantık ve muhakeme yürütebilen bir insan olması için desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu. (İstanbul/DHA)