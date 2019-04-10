CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: “Darbe yorumları paranoya”

Şerif KARATAŞ

İstanbul

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, hükümete yakın basında ve AKP’nin İstanbul seçimlerine ilişkin darbe yorumlarına tepki gösterdi. Altay, “14 bin oya sıkıştırılmış bir organizasyon akla ve mantığa da aykırı. Paranoya! Erdoğan, şimdi de sandık ile ilgili “organize şaibe” ve “organize usulsüzlük” paranoyasına kendisini kaptırdı” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, gazetemize konuştu. AKP’nin sandıkta çıktığı zaman ‘demokrasi’ dediğini ifade eden Altay, “Yoksa başka mekanizmalar devreye giriyor” dedi. 16 yıldır AKP’nin girdiği seçimlerde başarıyla çıktıklarını anlatan Altay, “Ama bu seçimde büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Tayyip Erdoğan, gözbebeği İstanbul’u kaybetti. Bunu kabullenmek kolay değil” diye konuştu.

“DEMOKRASİ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI”

Erdoğan’a demokrasiye saygı ve sadakat çerçevesinde sonucu kabul etme çağrısı yapan Altay, Erdoğan’ın bugünkü konumuna demokrasiyle ile geldiğini belirtti. Altay, “Hepimizin siyasi geleceğinin yegane teminatı demokrasidir. Erdoğan’ın bu yenilmişliği hazmetmeme duygusunda bir sorunu var. Bir hazımsızlık yaşıyor. Umarım ve dilerim bunu bir an önce aşar” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının gücünü de kullanarak başka yollara tenezzül etmesinin demokrasinin ağır yara almasına yol açacağını ifade eden Altay, Türkiye’nin zarar göreceğini vurguladı. Altay, demokrasinin askıya alınmasının diktatörlüğün olduğu ülkelerde yaşanan bir durum olduğunu belirterek, “Böyle bir manzaranın yaşanması Türkiye ile dünya ile ilişkilerine duvar çekmiş olur. Böyle bir noktanın bedeli ağır olur” dedi.

“ERDOĞAN’A MİZANSEN SUNDULAR”

Hükümete yakın basında özellikle İstanbul’daki seçimler için yaptığı darbe yorumuna ilişkin Engin şunları söyledi: “Sandıkların hepsinde iki tane devlet memuru var. İlçe seçim kurullarında hakimler var. Bunlar kurayla belirlendi. Partilerin temsilcilerini partiler belirledi. Peki, AK Parti’nin sandık kurulu bu darbeyi niye görmemiş? İtiraz ediliyor. Geçersiz oylar sayılıyor.. Bin oyda bir ya da iki tane oy farklı sandıklarda AK Parti lehine oy sayılıyor. Nasıl bir organizasyonmuş anlamadım. Hakikaten öyle bir şey olsa, AK Parti’nin bu seçimi zaten çok farklı kaybetmesi gerekirdi. 14 bin oya sıkıştırılmış bir organizasyon akla ve mantığa da aykırı. Paranoya! Erdoğan seçim kampanyasını da provokasyon ve paranoyaya bağlamıştı. Şimdide sandık ile ilgili “organize şaibe” ve “organize usulsüzlük” paranoyasına kendisini kaptırdı. Ya da Erdoğan’ı yakın çevresi de böyle kandırarak kendi parti sorumlularındaki zafiyetlerini örtmek için Erdoğan’ı muhtemelen böyle bir mizansen sundular ve önüne koydular.”

“BÜYÜKÇEKMECE TAŞIMA SEÇMEN KONUSUNDA TEMİZ”

Büyükçekmece’de 24 Haziran seçimleri ile 31 Mart seçimleri arasındaki seçmen farkının 2 bin civarında olduğu bilgisini veren Altay, bu sayının 760’ının ilk defa oy kullanan genç seçmenler olduğunu söyledi. Büyükçekmece’de büyük bir taşınma söz konusu olmadığını anlatan Altay şunları söyledi: “Kaldı ki, seçmen listeleri bir defa değil, iki defa askıya çıkarılır. Tüm siyasi partiler, adaylar, kontrollerini yaparlar, itirazlarını ederler. Ve liste son şeklini alır. Kaldı ki bizim il başkanımızın daha önce tüm İstanbul genelinde seçmen taşıması ve sahte seçmenle ilgili başvurusunu reddedende de İl Seçim Kuruludur, Yüksek Seçim Kuruludur (YSK). Ocak ayında Büyükçekmece’de bir olay yaşandı. Bir nüfus memurunun seçmen yazılımı ile ilgili bir suistimali iddia edilmekte, 735 kişinin sanıyorum, seçmen hakkı donduruldu zaten. Büyükçekmece taşıma seçmen konusunda en temiz ilçe.” AKP’nin Büyükçekmece üzerinden İstanbul seçimlerini iptal etmeye yönelik bir çaba ve anlayış içinde olduğunu anlatan Altay, “Buna müsaade etmeyiz. Kamu vicdanı da buna müsaade etmez. Yasalar zaten müsaade etmiyor. CHP’de sandıkta kazandığını masa başında gasbettirmez” ifadelerini kullandı.

"BASINA RAĞMEN İYİ NETİCE ALINDI"

Seçim sürecinde AKP’ye yakın yazılı ve görsel basın başta olmak üzere basında muhalefete yeterince yer verilmemesinin seçimlerin eşitliğini ortadan kaldıran bir durum olduğunu hatırlatan Altay, “Ama bizim sosyal medyayı iyi kullandığımızı düşünüyorum. Her şeye rağmen objektif yayın yapan yazılı ve görsel medyada var. Ve insanlar inanın objektif yayın yapan yazılı ve görsel medyaya daha yoğun ilgi gösteriyor. Tiraj olarak çok yüksek gibi görünmese de Evrensel, BirGün, Cumhuriyet gibi gazeteler belirleyici oluyor. Bir kişi okuyor ama bin kişiye naklediyor” dedi. Engin, basının tutumuna karşın seçimlerde ortaya çıkan sonucun iyi olduğunu belirtti.

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