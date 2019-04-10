‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasına 8 bin lira ceza

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek suçundan yargılanan bir kişi 8 bin 840 lira para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 8’inci Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan 38 yaşındaki Mehmet Emin Erincek, “Ben sadece eleştiri olsun diye sayfamdan yazdım. Suç işleme gibi bir kastım yoktu. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme ise Erincek’i ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 8 bin 840 lira adli para cezasına çarptırdı. Ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde ertelendi. (Eskişehir/DHA)