Şair-Gazeteci Ruşen Hakkı, ölümünün 8. yılında Kocaeli'de anılacak

11 Nisan 2011 tarihinde hayata gözlerini yuman Ruşen Hakkı, adıyla özdeşleşen kent olan Kocaeli'de anılacak.

2006 yılında aldığı Yunus Nadi Ödülü'nü yaşadığı İzmit'e armağan eden Ruşen Hakkı, "Bu ödülü yaşadığım kent adına alıyorum" demişti. Cumhuriyet Vakfı’nın düzenlediği Yunus Nadi Ödülü'nü 2006 yılında alan Ruşen Hakkı, şiir ve öykü dalında birçok ödülün sahibiydi.

Ruşen Hakkı’nın kızı Nilgün Sezeralp: O her vagona duygusunu kattı

Ruşen Hakkı için düzenlenen anma etkinliği yarın (11 Nisan Perşembe) saat 18.00’de Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğinde (KYÖD) gerçekleştirilecek. Kızı Nilgün Sezeralp'in 'Babalar da birer kuştur' kitabını imzalayacağı etkinliğe katılımın yoğun olması bekleniyor. 12 Nisan Cuma günü ise Ruşen Hakkı saat 12.00’de mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak. (Kocaeli/EVRENSEL)