TTB'den RTÜK'e dizi uyarısı: Şiddeti özendirici yayın yapılamaz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Kanal D’de yayımına yeni başlanan ‘Zalim İstanbul’ adlı dizide, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik hakaret, aşağılama ve tehdit içeren ifadelere yer verilmesi nedeniyle, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvurdu.

SAĞLIKTA ŞİDDET ÖZENDİRİLİYOR

TTB’den RTÜK’e gönderilen yazıda, dizide yer alan söz konusu sahnelerin sağlık çalışanlarına karşı giderek artan şiddeti özendiren, besleyen, teşvik eden, normalleştiren ve kanıksatan bir nitelik taşıdığına işaret edilerek, aynı zamanda hekimlerin onur ve saygınlıklarını zedeleyici, toplumun hekimlere duyduğu güveni sarsıcı ögeler de barındırdığına dikkat çekildi. Yazıda, söz konusu içeriğin 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinin “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı yayın yapılamaz” şeklindeki (ş) bendine aykırı olduğu vurgulandı.

“İŞLEM YAPIN” TALEBİ

Bu tür yayınların olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılabilmesinin ancak hukuk kurallarının uygulanması ile mümkün olabileceğine yer verilen yazıda, 6112 sayılı Kanun’un ilgili 32’inci maddesi uyarınca ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak işlem yapılması talep edildi. (MEDYA SERVİSİ)