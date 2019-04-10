10 Ekim Katliamı anması: Yeni yönetim anıtlaştırma kararını uygulamalı

10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren 103 kişi katliamın 42. ayında anıldı. Katliamın yaşandığı Ankara Tren Garı önündeki anmada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin katliamdan beş gün sonra aldığı ve hala gerçekleştirilmeyen anıtlaştırma kararının derhal uygulanması istendi. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, “Sizden önceki yöneticiler uygulamamışsa bile bu kararın şimdi uygulanmasına engel olan bir sebep yok” dedi.

IŞID’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde düzenlediği canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 103 kişi katliamın 42. ayında anıldı. Katliamın yaşandığı Ankara Garı önündeki anmada, hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı, katliamın yaşandığı yere karanfiller bırakıldı. Saygı duruşunun ardından 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, her ayın 10’unda hiç kimse bir şey bilmiyormuş gibi bir şey anlatma çabasında olduklarını belirterek, “Sadece unutma, unutturma ekseninde değil, artık acımıza saygı duyulsun, bu katliamda hayatını kaybedenlerin hatırasına saygı duyulsun, insanların acısına bir nebze saygı gösterilsin diye buraya anıt yapılsın diye geliyoruz” dedi.

‘SİZDEN ÖNCEKİLER UYGULAMAMIŞSA BİLE SİZ UYGULAYIN’

Katliamın yaşandığı yerin “Demokrasi Meydanı” olması ve anıt yapılmasına dair katliamdan 5 gün sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oy çokluğu ile aldığı kararı hatırlatan Coşgun, “Bu anıtlaştırma kararının uygulanmasını bekliyoruz. Başka bir karar değil mevcut kararı uygulayın. Sizden önceki yöneticiler uygulamamışsa bile bu kararın şimdi uygulanmasına engel olan bir sebep yok. Bu karar yeni yönetim tarafından da uygulanmadığı takdirde biz artık idari kararları tanımayacağız. Bize ‘iyilik’ yapılmış gibi ‘Bir karar aldık, illaki uygularız’ zihniyetinize artık tahammül etmeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘DEVLETİN SORUMLULUĞUNU ÖDEYECEK BİR MEKANİZMA YOK’

Bu katliam için binlerce anıt yapılsa dahi devletin sorumluluğunu ödeyecek bir mekanizmanın olmadığını belirten Coşgun, “Taleplerimizin görmezden gelindiği bu süreçte bu ülkede her sokağa ‘Barış’ ismi verilmedikçe, hayatını kaybedenlerin isimleri sokaklara, parklara verilmedikçe her şeyden önemlisi olay mahallini deterjanlarla yıkamış olsanız da yerdeki kan kokusunu alan bizler açısından buraya anıt yapılmadıkça bu süreçlerin hiçbirinin burada kalacak bir tarafı yok” dedi.

18 NİSAN’DAKİ DURUŞMAYA ÇAĞRI

Coşgun, 18 Nisan 2019 tarihinde Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde firari sanıklar yönünden devam edecek ceza yargılamasına katılım çağrısı yaparak, “Biz mücadele etmeye mecburuz. Firari sanıklar yönünden sonunu göremediğimiz bir ceza yargılaması devam ediyor. Boş sanık koltukları olan adliye salonlarını biz doldurarak orada olmak, mücadeleye devam etmek zorundayız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel