Almanya’da Aleviliğin inanç olarak tanınması için anlaşma imzalandı

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun imzaladığı anlaşmaya göre, Alevilik inancı Rheinland-Pfalz eyaleti tarafından resmen tanınacak.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Almanya’da Aleviliğin bir inanç olarak tanınması yönünde yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Alevilik inancı Rheinland-Pfalz eyaleti tarafından da resmen tanınacak. Bundan sonra okullarda AABF tarafından belirlenen öğretmenler okullarda Alevilik dersi verebilecek, Aleviler için önemli tatil günlerinde izin alınabilecek.

Eyalet başkenti Mainz’de düzenlenen törende anlaşmayı Eyalet Başbakanı Malu Dreyer (SPD) ve AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat imzaladı. Mainz Belediye Başkanı Michael Ebling, eyalet bakanları ve AABF yöneticileri katıldı.

AABF Genel Başkanı Mat yaptığı konuşmada bu yıl Federasyon’un 30. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, “Rheinland Pfalz ile imzaladığımız bu anlaşma 30 kuruluş yıldönümümüzün en güzel hediyesi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AABF 2012’de Hamburg, 2013’de Aşağı Saksonya, 2014’te Bremen eyaletleriyle Hak Eşitliği anlaşmaları imzalamıştı. (Köln/EVRENSEL)

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