Magic Johnson, Los Angeles Lakers’tan istifa etti

NBA ekibi Los Angeles Lakers’ta Earvin "Magic" Johnson takımın basketbol operasyonlarının başkanlığı görevinden istifasını açıkladı. Oyunculuk döneminde kazandığı başarılarla bir Lakers efsanesi olan Johnson, yalnızca 2 yıllık görev süresinin ardından veda etti.

“Zor bir karar. Buraya gelmeden önce ağladım. Şimdi de ağlamak üzereyim. Bir organizasyonu bu kadar severken, bir insanı (Jeanie Buss) bu kadar severken ayrılmak zor. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum” diyen Johnson’ın kararı sürpriz olarak karşılandı.

Magic Johnson, bu yılın başında LeBron James’i kadroya kattı ama takım Play-Off hedefine ulaşamadı. Johnson, takas döneminde Anthony Davis için girişimlerde bulundu ama başarılı olamadı. LeBron James’in de açıkça destek verdiği bu girişimin takımın genç oyuncuları üzerinde olumsuz etkileri olduğu düşünülüyor.

Johnson, istifasının Koç Luke Walton’ın geleceğiyle bir ilişkisi olmadığını söyledi. Johnson, kararını almadan önce Lakers’ın sahibi Jeanie Buss, Genel Menajer Rob Pelinka ya da LeBron James ile görüşmediğini belirtti. Johnson, “Buss’la görüşmedim çünkü beni kararımdan vazgeçirmesinden korktum. Ne zaman isterse buralardayım” dedi.

2013’ten beri Play-Off yüzü görmeyen Lakers geçtiğimiz yıl 35 bu yıl 37 maç kazanabildi. (SPOR SERVİSİ)