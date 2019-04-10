10 Nisan 2019 11:02

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Patriot satmazsa ikinci S-400'ü alırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin Patriot satma garantisi yok, satmazsa ikinci bir S-400 alabiliriz" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Patriot satmazsa ikinci S-400'ü alırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Fotoğraf: Alparslan Çınar/DHA

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    NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin Patriot satma garantisi yok, satmazsa ikinci bir S-400 alabiliriz" dedi. Çavuşoğlu, ayrıca S-400'lerin NATO üyeliği ile çelişmeyeceğini savundu. İstanbul'da aradaki farkın çok az olması ve "şaibelerin tespit edilmesinden dolayı" itirazlar olduğunu öne süren Çavşoğlu, "AB'nin açıklamalarını objektif görmüyoruz. Taraf tutmasınlar" dedi. Çavuşoğlu, İsrail seçimleri için ise "Seçim bitti, İsrail halkının iradesine herkes saygı duymalı" dedi.

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "AB'NİN AÇIKLAMALARINI OBJEKTİF GÖRMÜYORUZ"

    "İtirazların olması doğal. İstanbul'da aradaki farkın çok az olması ve şaibelerin tespit edilmesinden dolayı itirazlar oldu. Herhangi bir partinin seçim sonuçlarına yönelik itirazını gayri demokratik bulmak doğru değil.

    Sonuçları beklemek ve nihai karara saygı duymak gerekiyor. YSK hangi kararı verirse ona da herkes uymak durumundadır. Partimizin itirazları da yasalar çerçevesindedir. Bu sürecin işlemesine kimsenin itiraz etmemesi gerekiyor. AB'nin açıklamalarını objektif görmüyoruz. Ufak tefek bazı mahallerde olaylar oldu ama genel anlamda demokratik ve şeffaf bir seçim oldu. Oyların yeniden sayılması demokratik sürecin parçasıdır. AB'nin sorumlu bir şekilde açıklama yapması gerekiyor. Seçim sürecinde taraf tutmaları önceden ters teptiği için taraf tutamadılar. Şimdi de taraf tutmasınlar."

    "ANLATTIKTAN SONRA 'BÖYLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK' DEDİLER"

    "(ABD) Ziyaretimiz faydalı geçti. S-400'ü neden almak zorunda olduğumuzu açıkladıktan sonra 'Böyle olduğunu bilmiyorduk' dediler. ABD'nin satmadığını ve Türkiye'nin bir yerden karşılamak zorunda olduğunu söyledik. İkincisi NATO üyesi bazı ülkelerde S-300'ler var. NATO üyeliğiyle çelişmez. Söz söyleyecek kişi NATO Ganel Sekreteri'dir. Herhangi bir NATO üyesinin istediği savunma sistemini alabileceğini söyledi. Bunu bu noktaya getirmek çok yanlış. Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak yanlış."

    "ONLAR RUSYA'YA DÜŞMAN DİYE BİZİM DE DÜŞMAN OLMAMIZ GEREKMEZ"

    "Onların Rusya düşmanlığı var. Onlar düşman diye bizim de düşman olmamız gerekmez. Egemen ülke olarak kararlarımızı veririz. Sürekli yaptırımlardan bahsediyorlar. Müttefikliğe zarar verenler onlardır. Bir terör örgütüyle işbirliği yaparak müttefikliğimize zarar veren onlar."

    "ENDİŞELERİ VARSA TEKLİFİMİZİ KABUL EDERLER"

    "Bu süreçte S-400, F-35'lere yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylüyorlar. Rusya'ya bu hava savunma sisteminin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olmasını istedik. Rusya'nın elinde olan değil, yeni yapılan bir sistemi istedik. Bir çalışma grubu oluşturalım ve F-35 başta olmak üzere NATO sistemlerine tehdit oluşturup oluşturmayacağını incelesin dedik. ABD'nin endişesi doğruyla bu teklifimizi kabul eder. İsrail'in elindeki F-35'ler Suriye'de uçuyor. Suriye'de S-400 sistemleri var. Türkiye'nin kontrolünde olacak bir sistem nasıl oluyorda tehdit oluşturuyor. Teknik heyet önerimize henüz bir yanıt gelmedi."

    "POMPEO 'PATRİOT GARANTİSİ' YOK DEDİ"

    "S-400'lere acil ihtiyacımız var, neden kullanılmayalım. Bu kadar parayı kozmetik bir ürün için vermiyoruz ki. Patriot vereceklerinin garantisi yok. Pompeo'nun kendisine de sordum, Patriot satma garantisi veriyor musunuz diye 'hayır' dedi. Pence'in Türkiye teklifimizi reddetti açıklaması da doğru değil. ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer gül bahçesi değil."

    "ABD'NİN İKİNCİ TEKLİFİ DAHA RASYONEL"

    "İlk alacaklarımız acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için teknoloji transferi ise bir günde olacak bir şey değil. Biz müttefiklerimizden almayı tercih ederiz. İkinci teklifi arkadaşlarımız değerlendiriyor. Bir önceki teklife göre daha rasyonel bir teklif."

    "F-35 OLMAZSA RUSYA YAPIMI UÇAKLAR VAR"

    "F-35 ya da Rusya yapımı uçakları var. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar. F-35 ortaklığından Türkiye'yi çıkarıyoruz demek yanlış. En kötü senaryoyu ortaya koyalım. Türkiye hiç olmadı başka yerden almak durumundayız. Varsayımlarla konuşmayalım. Çelişkili açıklamalar geliyor ama dördüncü F-35 de Türkiye'ye teslim edildi."

    "POMPEO, 'HAREKATIN YIKICI SONUÇLARI OLUR' DEMEDİ"

    "Pompeo görüşmede (Suriye'ye) 'Harekatın yıkıcı sonuçları olur' demedi. Bir güvenli bölge oluşacak ve içinde biz olmayacağız. Bunun gerçek anlamda güvenli bölge olabilmesi için bizim olmamız lazım. Burada oluşacak yapının başında Türkiye'nin olması doğaldır."

    "TRUMP, GELMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

    "(Erdoğan-Trump arasında) Telefon görüşmeleri oluyor. Karşılıklı ziyaret konusunda Sayın Trump gelmek istediğini söyledi. Bolton'a da tarih belirlenmesi gerektiğini söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ABD'ye ziyareti olabilir. Yanlış anlamaların giderilmesi ve pozitif gündeme odaklanılması açısından bu tür ziyaretlerin önemini gördük."

    "RUSYA İLE TAM MUTABAKAT İÇİNDEYİZ"

    "Ziyarette İdlib muhtırasına mutabık kaldığımızı teyit ettik. Gerginlik ve çatışmaların süreci riske atacağının farkındayız. Rusya da farkında. radikal savaşçılara karşı birlikte bir şey yapılması konusunda da mutabıkız. Rusya ile tam bir mutabakat içerisindeyiz. kendilerinden rejimin ihlallerini durdurmalarını da Sayın Cumhurbaşkanımız istedi."

    "İSRAİL HALKININ İRADESİNE HERKES SAYGI DUYMALI"

    "Seçim bitti, İsrail halkının iradesine herkes saygı duymalı. İktidara kim gelirse gelsin popülizimden vazgeçilmesi gerekiyor. İki devletli çözüm için İsrail'in adım atması gerekiyor. Barış için tek çözüm iki devletli çözüm var. Onun dışında hiçbir çözüm barış geçirmez. İsrail saldırgan tutumundan vazgeçmeli. Seçim sonuçlarının başta Ortadoğu barış süreci olmak üzere bölgeye huzur getirmesi gerekiyor.

    ABD'nin Golan kararı tamamen yanlıştır. BM güvenlik kararlarıyla da çelişiyor. Bu topraklar Suriye topraklarıdır. ABD'nin hukuku hiçe sayan kararlar yerine BM Güvenlik Konseyi kararları ve hukuk çerçevesinde karar almalı."

    ABD'NİN DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMESİ

    "Son derece yanlış bir karar. Devrim Muhafızları'nın Suriye'de yaptıklarını biz doğru bulmadık. İran'ın politikalarını da doğru bulmadık. Bir ülkenin resmi ordusunu terör örgütü ilan etmek son derece tehlikelidir. İran da CENTCOM'u terör örgütü ilan etti, o da yanlış. Siz YPG ile işbirliği yapacaksınız sonra da kalkıp başka bir ülkenin resmi ordusunu terör örgütü ilan edeceksiniz." (HABER MERKEZİ)

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