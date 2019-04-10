Kılıçdaroğlu: YSK ülkeyi ya aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. İkili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Meral Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu YSK'yı göreve çağırdı, "YSK alacağı kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır ya da ülkeyi kaosa sürükleyecektir" dedi.

İlk sözü alan Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

“Bir başka konu şudur; milletimize iletmek isterim, 31 Mart Akşamı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sağduyulu bir konuşmaydı. Aradan geçen zaman içerisinde ne oldu, kim veya kimler kulağına fısıldadı da bu duruma geldik. O muktedir konuşmanın üzerinden bu güne Erdoğan'ın kulağına kimler neyi fısıldadı da bu noktaya gelinmiştir?”

“EĞİTİMİ, YARGIYI, POLİSİ ‘FETÖ’YE TESLİM ETTİREN İRADE NEDİR?”

“Bitmeyen bir FETÖ isnadı var her konuda. Neden mücadelenizi doğru dürüst yapmıyorsunuz. Yazıktır binlerce gaziye, şehide. Maden her konu FETÖ eylemi olarak görülüyorsa, Erdoğan’ın partisinin başlangıcında yer almış bir isim, açık net söylemeliyim ki Sayın Erdoğan o gün cemaat bugün FETÖ denilen gruba uzaktı. Aradan ne zaman geçti, ne oldu, kim ya da kimler Erdoğan’ı o grupla masaya oturttu? Hem eğitimi, hem yargıyı, hem polisi bu örgüte teslim ettiren irade nedir?”

"Millet iradesine saygıdan bahsedenler, milletin iradesini gasp etme derdindeler. Bu nasıl bir hukuk katliamıdır. Bu sürece gelene kadar Sayın Erdoğan'ın kulağına kim ve kimler neyi fısıldamıştır? Sayın Erdoğan "sandık görevlisi olduğu askerler var" diyor. Kocaeli'nde köylerde sandık başkanı olan imamlar var. Bunlar siz görevlendirdiniz."

“ERGEN TRİPLERİNİ BIRAKIP YAKININIZDAKİLERE HESAP SORUN”

"Türkiye'de 10 insanların umutları, heyecanı huzuru ortadan kalkmıştır. Eğer sayın Erdoğan beceriksiz, kifayetsiz yöneticilerini mutlu etmek ve ergen triplerini, ergen sinirini milletimizin üzerinden çıkarmak istiyorsa yanlıştır. Bir fatura kesilecekse önce soğanı marketlerde soğanı 10 liraya çıkaran damadına kesmelidir. İçişleri Bakanlığı'na yakışmayan Karamollaoğlu ile Akşener'i Kandil'le sözleşme imzaladı diyerek kendini kaybetmiş o içişleri Bakanı'na faturayı kesmelidir. Millete öküz diyen o milletvekiline kesmelidir, milletimize adiler diyen o tarım bakanına kesmelidir. Ve milletin iradesine saygı gösterecek bir tavır koymalıdır.

"Sayın Bahçeli'nin 'büyük şehirleri seçelim, onlarda ilçeleri seçsin' önerisi Türkiye'yi eyaletlere ayırma anlamına gelmektedir. Bu millet öyle bir millettir ki "Muhtar bile olamaz" diyenlere karşı Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmıştır. Ama bugün o millete ve onun iradesine böyle bir saygısızlık yapılmasının cevabını çok net olarak sandıkta verecektir. Milletimiz son derece olgun bir şekilde milli irade gaspına kalkışanların sandıkta cevabını verecektir. Kulak çekin demiştim. İddia ediyorum o sandıklarda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için tekrar aday olduğunda kulağı kopar. Morartılır o kulak."

BİNALİ YILDIRIM'A: TARİH SİZİ BÖYLE YAZMASIN

"Sayın Binali Yıldırım’a da birkaç cümle etmek istiyorum. Siz bu ülkede Başbakanlık yaptınız, Meclis Başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz. Tarih sizi böyle yazmasın. Bu partinizin içinizdeki beceriksiz tavrın önüne geçin Sayın Binali Yıldırım, Sayın Erdoğan hemen Mustafa Şentop’u istifa ettirin, Binali Yıldırım’ı aday gösterin İYİ Parti olarak kendisine oy vereceğiz.

KILIÇDAROĞLU: YSK'YI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM

Akşener'in ardından söz alan Kemal Kılıçdaroğlu ise "YSK'nin kararı ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır ya da ülkeyi kaosa sürükleyecektir dedi.

AKP'nin seçimi iptal ettirme arayışı içinde olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu "Demokrasiden uzaklaşıyoruz. Bir kişinin talebine göre seçimi sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bütün dünyanın izlediği vahim bir tablo. Uzun uzun konuşmayacağım. Bungün YSK yeniden toplanıyor. YSK'yı göreve çağırıyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’na çağrıda bulunarak “iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun 7 maddede topladığı YSK’ye yönelik çağrı şöyle;

1. YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır…

2. YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri, yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır.

3. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır.

4. YSK, “Demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye” isteyen iktidar sahiplerine, dur demek zorundadır.

5. YSK, “Hukukun üstünlüğü mü? yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu?” buna açık ve net cevap vermek zorundadır.

6. “YSK’de hâkimler mi var? yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?” bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır…

7. Özetle, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır… Bu YSK’nin tarihsel sorumluluğudur.

YSK'den taleplerini sıralatan Kılıçdaroğlu konuşmasını "YSK alacağı kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır ya da ülkeyi kaosa sürükleyecektir. Biz aydınlıktan yanayız, demokrasiden yanayız. YSK'nın şu aşamada alacağı kararın tarihsel bir sorumluluğa vardır. Bunu hatırlatmak da bizim görevimizdir" sözleriyle noktaladı. (HABER MERKEZİ)