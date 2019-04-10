10 Nisan 2019 10:42

Kılıçdaroğlu: YSK ülkeyi ya aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek

Ortak basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Erdoğan'ı eleştirdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YSK'yi göreve çağırdı.

Kılıçdaroğlu: YSK ülkeyi ya aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek

Fotoğraf: Emin Sansar/AA

    • Paylaş

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. İkili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Meral Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu YSK'yı göreve çağırdı, "YSK alacağı kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır ya da ülkeyi kaosa sürükleyecektir" dedi.

    İlk sözü alan Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

    “Bir başka konu şudur; milletimize iletmek isterim, 31 Mart Akşamı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sağduyulu bir konuşmaydı. Aradan geçen zaman içerisinde ne oldu, kim veya kimler kulağına fısıldadı da bu duruma geldik. O muktedir konuşmanın üzerinden bu güne Erdoğan'ın kulağına kimler neyi fısıldadı da bu noktaya gelinmiştir?”

    “EĞİTİMİ, YARGIYI, POLİSİ ‘FETÖ’YE TESLİM ETTİREN İRADE NEDİR?”

    “Bitmeyen bir FETÖ isnadı var her konuda. Neden mücadelenizi doğru dürüst yapmıyorsunuz. Yazıktır binlerce gaziye, şehide. Maden her konu FETÖ eylemi olarak görülüyorsa, Erdoğan’ın partisinin başlangıcında yer almış bir isim, açık net söylemeliyim ki Sayın Erdoğan o gün cemaat bugün FETÖ denilen gruba uzaktı. Aradan ne zaman geçti, ne oldu, kim ya da kimler Erdoğan’ı o grupla masaya oturttu? Hem eğitimi, hem yargıyı, hem polisi bu örgüte teslim ettiren irade nedir?”

    "Millet iradesine saygıdan bahsedenler, milletin iradesini gasp etme derdindeler. Bu nasıl bir hukuk katliamıdır. Bu sürece gelene kadar Sayın Erdoğan'ın kulağına kim ve kimler neyi fısıldamıştır? Sayın Erdoğan "sandık görevlisi olduğu askerler var" diyor. Kocaeli'nde köylerde sandık başkanı olan imamlar var. Bunlar siz görevlendirdiniz."

    “ERGEN TRİPLERİNİ BIRAKIP YAKININIZDAKİLERE HESAP SORUN”

    "Türkiye'de 10 insanların umutları, heyecanı huzuru ortadan kalkmıştır. Eğer sayın Erdoğan beceriksiz, kifayetsiz yöneticilerini mutlu etmek ve ergen triplerini, ergen sinirini milletimizin üzerinden çıkarmak istiyorsa yanlıştır. Bir fatura kesilecekse önce soğanı marketlerde soğanı 10 liraya çıkaran damadına kesmelidir. İçişleri Bakanlığı'na yakışmayan Karamollaoğlu ile Akşener'i Kandil'le sözleşme imzaladı diyerek kendini kaybetmiş o içişleri Bakanı'na faturayı kesmelidir. Millete öküz diyen o milletvekiline kesmelidir, milletimize adiler diyen o tarım bakanına kesmelidir. Ve milletin iradesine saygı gösterecek bir tavır koymalıdır.

    "Sayın Bahçeli'nin 'büyük şehirleri seçelim, onlarda ilçeleri seçsin' önerisi Türkiye'yi eyaletlere ayırma anlamına gelmektedir. Bu millet öyle bir millettir ki "Muhtar bile olamaz" diyenlere karşı Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmıştır. Ama bugün o millete ve onun iradesine böyle bir saygısızlık yapılmasının cevabını çok net olarak sandıkta verecektir. Milletimiz son derece olgun bir şekilde milli irade gaspına kalkışanların sandıkta cevabını verecektir. Kulak çekin demiştim. İddia ediyorum o sandıklarda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için tekrar aday olduğunda kulağı kopar. Morartılır o kulak."

    BİNALİ YILDIRIM'A: TARİH SİZİ BÖYLE YAZMASIN

    "Sayın Binali Yıldırım’a da birkaç cümle etmek istiyorum. Siz bu ülkede Başbakanlık yaptınız, Meclis Başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz. Tarih sizi böyle yazmasın. Bu partinizin içinizdeki beceriksiz tavrın önüne geçin Sayın Binali Yıldırım, Sayın Erdoğan hemen Mustafa Şentop’u istifa ettirin, Binali Yıldırım’ı aday gösterin İYİ Parti olarak kendisine oy vereceğiz.

    KILIÇDAROĞLU: YSK'YI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM

    Akşener'in ardından söz alan Kemal Kılıçdaroğlu ise "YSK'nin kararı ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır ya da ülkeyi kaosa sürükleyecektir dedi.

    AKP'nin seçimi iptal ettirme arayışı içinde olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu "Demokrasiden uzaklaşıyoruz. Bir kişinin talebine göre seçimi sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bütün dünyanın izlediği vahim bir tablo. Uzun uzun konuşmayacağım. Bungün YSK yeniden toplanıyor. YSK'yı göreve çağırıyorum" diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’na çağrıda bulunarak “iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır” dedi.

    Kılıçdaroğlu’nun 7 maddede topladığı YSK’ye yönelik çağrı şöyle;

    1.   YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır…

    2.   YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri, yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır.

    3.   YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır.

    4.   YSK, “Demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye” isteyen iktidar sahiplerine, dur demek zorundadır.

    5.   YSK, “Hukukun üstünlüğü mü? yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu?” buna açık ve net cevap vermek zorundadır.

    6.  “YSK’de hâkimler mi var? yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?” bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır…

    7.   Özetle, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır…  Bu YSK’nin tarihsel sorumluluğudur.

    YSK'den taleplerini sıralatan Kılıçdaroğlu konuşmasını "YSK alacağı kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır ya da ülkeyi kaosa sürükleyecektir. Biz aydınlıktan yanayız, demokrasiden yanayız. YSK'nın şu aşamada alacağı kararın tarihsel bir sorumluluğa vardır. Bunu hatırlatmak da bizim görevimizdir" sözleriyle noktaladı. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Antalya'da kadın cinayeti sanığına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
    SONRAKİ HABER

    Özgür Gündem'in İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı hakkında tahliye kararı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halk keyfiliğe ‘hayır’ diyecek, iradesini savunacak!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Çöküş

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Muhannetlik, işverenlerin sınıfsal tavrıdır

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Zeytinyağı

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Tanıklıkları ile hekim yazarlar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

    Ankara Batıkent’teki bir parkta bulunan 13 köpek zehirlenerek öldürüldü. Bölge halkı katliama isyan etti. Soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

    Özgür Gündem'in İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı hakkında tahliye kararı
    Özgür Gündem'in İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı hakkında tahliye kararı

    Kemal Sancılı'nın başka bir davadan hapis cezası kesinleşmiş olduğu için cezaevine geri gönderildi. Dava 3 Temmuz'a ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "reform paketi"nde işçilerin kıdem tazminatı hakkının gasbı için adım atılacağı ilan edildi.

    İnsan Hakları İzleme Örgütü: Adil yargılanma hakkı saldırı altında
    İnsan Hakları İzleme Örgütü: Adil yargılanma hakkı saldırı altında

    İnsan Hakları İzleme Örgütü raporuna, Türkiye’de avukatlar ve adil yargılanma hakkı saldırı altında.

    GÜNCELLENDİ
    İsrail'de seçim başa baş sonuçlandı, taraflar zafer ilan etti
    İsrail'de seçim başa baş sonuçlandı, taraflar zafer ilan etti

    İsrailliler erken genel seçimde oy kullandı. Likud Partisi ve Mavi-Beyaz İttifakının başabaş gittiği seçimde hem Netanyahu hem Gantz zafer ilan etti.

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Patriot satmazsa ikinci S-400'ü alırız
    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Patriot satmazsa ikinci S-400'ü alırız

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin Patriot satma garantisi yok, satmazsa ikinci bir S-400 alabiliriz" dedi.

    Kılıçdaroğlu: YSK ülkeyi ya aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek
    Kılıçdaroğlu: YSK ülkeyi ya aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek

    Ortak basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Erdoğan'ı eleştirdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YSK'yi göreve çağırdı.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 10 Nisan 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 10 Nisan 2019 Çarşamba

    Yerel seçim ve İstanbul'da sona ermeyen oy sayımı, verilmeyen mazbata, ekonomi gündemi, 1 Mayıs, Metin Göktepe ödülleri ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Dirk Nowitzki’nin vedası resmen açıklandı
    Dirk Nowitzki’nin vedası resmen açıklandı
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham yarı final için avantajlı
    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham yarı final için avantajlı
    Kadınların kalbini kırdın NASA
    Kadınların kalbini kırdın NASA
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar Sağanak" raflarda
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar Sağanak" raflarda
    GÜNCELLENDİ
    İyi ki doğdun Metin Göktepe!
    İyi ki doğdun Metin Göktepe!

    8 Ocak 1996’da gittiği haberde gözaltına alınarak polisler tarafından işkencede öldürülen Evrensel Muhabiri Metin Göktepe’nin bugün 51. yaş günü.

    "Livaneli, Pamuk, İnanır açlık grevleri konusunda devreye girebilir"
    "Livaneli, Pamuk, İnanır açlık grevleri konusunda devreye girebilir"

    Açlık grevlerine dair konuşan İHD MYK Üyesi Mehmet Raci Bilici: Livaneli, Pamuk, İnanır gibi kişiler güçlü bir sesle ara buluculuk yapabilirler.

    Adnan Özyalçıner: Sennur gelsin diye yazıyorum
    Adnan Özyalçıner: Sennur gelsin diye yazıyorum

    Usta Öykücü Adnan Özyalçıner'in yeni kitabı “Hep Seninle-Sennur’la Konuşmalar”da eşi Sennur Sezer'siz geçen son dört yılın izini sürüyor.

    Küçükçekmece'de işçilerle konuştuk: Muhalefetin tutumunu izliyoruz
    Küçükçekmece'de işçilerle konuştuk: Muhalefetin tutumunu izliyoruz

    Küçükçekmece'de yaşayan işçilerle İstanbul'un seçim sonuçlarını ve AKP'nin çeşitli bahanelerle yaptığı itirazları konuştuk.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirazlar devam edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirazlar devam edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. YSK noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız

    GÜNCELLENDİ
    AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı
    AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı

    AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'de seçimlerin yenilenmesi talebini İstanbul İl Seçim Kurulu'na verdiklerini duyurdu.

    Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi setinde iş cinayeti
    Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi setinde iş cinayeti

    Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi setinde çalışan Hasan Karatay sette yaşanan iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Seçimlere "olağanüstü itiraz" nedir, kanun maddesi ne diyor?
    Seçimlere "olağanüstü itiraz" nedir, kanun maddesi ne diyor?

    AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi için YSK'ye "olağanüstü itirazda" bulunmaya hazırlanıyor. Peki kanun ne diyor?

    GÜNCELLENDİ
    Theresa May Brexit'in ertelenmesi için Avrupa'yı turluyor
    Theresa May Brexit'in ertelenmesi için Avrupa'yı turluyor

    İngiltere Başbakanı Theresa May, Merkel ve Macron ile Brexit'in ertelenmesi konusunda görüştü. AB Konseyi Başkanı ise esnek erteleme teklif etti.

    Benzin ve motorine zam geldi
    Benzin ve motorine zam geldi

    Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatı zamlı olarak satılacak.

    KESK, DİSK, TMMOB ve TTB: 1 Mayıs'ta Kocaeli'deyiz
    KESK, DİSK, TMMOB ve TTB: 1 Mayıs'ta Kocaeli'deyiz

    KESK, DİSK, TTB ve TMMOB Kocaeli örgütleri, 1 Mayıs’ta Kocaeli’de olacaklarını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi
    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi

    Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan “Yabancı uyruklu kişilere yardımı kesin” talimatı verdi. Özcan'ın talimatına tepkiler geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Cezayirliler köklü rejim değişikliği için eylemlerini sürdürüyor
    Cezayirliler köklü rejim değişikliği için eylemlerini sürdürüyor

    Cezayirlilerin Buteflika'ya karşı başlattığı kitlesel protestolar Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığına getirilmesinden sonra da sürüyor.

    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"

    Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir'e bağlı milisler, Beşir’in istifasını isteyen halkın düzenlediği oturma eylemine saldırdı.

    Denizli'de eğitimciler darbedildi: Öğrenci ve yakınları gözaltında
    Denizli'de eğitimciler darbedildi: Öğrenci ve yakınları gözaltında

    Denizli Merkezefendi’deki Sevil Kaynak Ortaokulunun müdürü ile iki yardımcısını darbettiği gerekçesiyle bir öğrenci ve yakınları gözaltına alındı.

    İstismar sanığını tahliye eden mahkeme: Vebali öbür dünyaya kaldı
    İstismar sanığını tahliye eden mahkeme: Vebali öbür dünyaya kaldı

    İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi. Mahkeme başkanı, "Vebali öbür dünyaya kaldı" dedi.