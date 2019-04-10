Antalya'da kadın cinayeti sanığına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyiyle boşanma aşamasında olan Kırgız Ekaterina Çetin'i (34) boğarak öldüren Mehmet Çetin (47), "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, oybirliği ile verdiği cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

DHA'nın haberine göre, Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl şubat ayında yaşanan olayda Mehmet Çetin, abisinin boşanma aşamasındaki eşi Ekaterina Çetin'i boğarak öldürdü. Cinayetin ardından kendi evine giderek uyuyan, ertesi gün polise teslim olan Mehmet Çetin ifadesinde, ağabeyi ve Ekaterina'nın boşanma aşamasında olduğunu, kendisin birkaç defa başka erkeklerle kafeteryada otururken gördüğünü öne sürdü. Olay akşamı Ekaterina'nın evinde olduğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu: "Konuşmak için geldiğimi söyledim. İçeri davet etti. Kendisine 'Yaşantına dikkat et, başkaları ile görüşeceksen bile boşanma olsun, ondan sonra ne yaparsan yap' dedim. 'Seni ilgilendirmez, hayat benim hayatım istediğimi yaparım' diye cevap verdi. Sinirlenip öldürdüm. Sabah akrabam H.D.'nin işlettiği markete giderek Ekaterina'yı öldürdüğümü söyledim. H.D.'nin yönlendirmesiyle polise teslim oldum."

CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI

Tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet Çetin'in Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamasında karar verildi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Çetin, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mütaalasını açıklayan duruşma savcısının 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep ettiği Mehmet Çetin, son sözünün sorulması üzerine pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ise Mehmet Çetin'i oybirliği ile iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadan 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. (HABER MERKEZİ)