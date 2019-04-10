Dirk Nowitzki’nin vedası resmen açıklandı

NBA’de 21 sezon Dallas Mavericks forması giyen Alman Dirk Nowitzki’nin görkemli kariyerini bu yıl sonlandıracağı resmen ilan edildi. Nowitzki, kariyerini NBA tarihinde en çok sayı atan yabancı ve bir organizasyonda en uzun süre forma giyen oyuncu unvanlarıyla tamamlıyor.

Dirk Nowitzki, ligin sondan bir önceki maçında Dallas Mavericks’in Phoenix Suns’ı 120-109 yendiği mücadelede 33 dakika oynadı ve 30 sayı 8 ribaunt 3 asist üretti. Bu maç, aynı zamanda Nowitzki'nin Dallas'ın sahasında çıktığı son maçtı. Nowitzki'nin son basketi kendisiyle özdeşleşen tek ayak üstünde geriye çekilerek yaptığı şutla geldi.

Nowitzki bu sezon 6.6 sayı 2.9 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor. Mavericks’in bu sezonki son maçı bu gece San Antonio Spurs’le.

DALLAS’IN RÜYA TAKASI, NBA TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

40 yaşındaki Alman yıldız, 1998’de 1. tur 9. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilerek NBA’e adım attı. Dallas Mavericks draft gecesi, 6. sıradan seçtiği Robert Traylor’ı Dirk Nowitzki ve Pat Garrity karşılığında Milwaukee Bucks’a gönderdi. Mavericks Garrity’i de daha sonra Steve Nash takasında kullandı ve böylece Nowitzki ile Nash’i kadrosuna katarak tarihinin en önemli takas hamlelerini yaptı.

Nowitzki 1998/99 sezonuyla adım attığı NBA’de 2011 yılında Dallas’ı tarihinin ilk ve tek şampiyonluğuna taşıdı. 2.13’lük şutör uzun, 1 kez normal sezon, 1 kez finaller MVP’si ödülünü kazandı. 14 kez All-Star olan Nowitzki, 4 kez NBA’in en iyi beşine, 5 kez en iyi ikinci beşe, 3 kez en iyi üçüncü beşe seçildi.

NBA kariyeri boyunca Dallas Mavericks forması giyen ve toplam 1521 maça çıkan Nowitzki toplam 31 bin 540 sayı attı. Nowitzki’nin kariyer ortalamaları 20.7 sayı, 7.5 ribaunt, 2.4 asist.

50-40-90 KULÜBÜNÜN ÜYESİ

NBA tarihinin en iyi şutör uzunlarından biri olan Nowitzki, 2006 All-Star’da üç sayı yarışmasını kazandı. 2007’de yüzde 50 saha içi, yüzde 40 üçlük, yüzde 90 serbest atış yüzdeleri tutturarak “50-40-90” kulübünün üyelerinden biri oldu. NBA tarihinde sadece 7 oyuncu(Larry Bird, Steve Nash, Kevin Durant, Stephen Curry, Reggie Miller, Mark Price) bunu başarabildi.

2002’de ülkesi Almanya’nın üçüncü olduğu Dünya Basketbol Şampiyonası’nın sayı kralı ve en değerli oyuncusu olan Nowitzki, 2001, 2005 ve 2007’de de Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın sayı krallığı unvanını elde etti.

Nowitzki, 2005 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Almanya’yı finale taşıdı ve gümüş madalya kazandı.

Nowitzki, Dallas Mavericks’te 21 sezon geçirdi ve Los Angeles Lakers’ta 20 yıl oynayan Kobe Bryant’ı geride bıraktı. (SPOR SERVİSİ)

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