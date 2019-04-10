10 Nisan 2019 09:39

Bursa'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü

Bursa'da piknik alanında 3 köpek zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirleyen kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bursa'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü

Fotoğraf: DHA

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    Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki piknik alanında 3 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

    Orhaneli ilçesi Orman Piknik Alanı'nda dün öğle saatlerinde yurttaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan 3 sokak köpeğini görüp Orhaneli Belediyesi, jandarma ve zabıta ekiplerine haber verdi. Gelen belediyede görevli veterinerler, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü belirledi. Köpeklerden birinin yanında bulunan yavrular ise zabıta ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

    Jandarma ekipleri, köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (Bursa/DHA)

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