Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirazlar devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi yaptığı "İstanbul’da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur" açıklamasından geri adım attı. Rusya ziyareti sırasında gazetecilere uçakta açıklama yapan Erdoğan, "13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. Gelin tam manasıyla itirazları ortadan kaldıralım, şaibe şu bu kalmasın, YSK da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız" dedi.

CNNTürk'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti sırasında kendisiyle gezen gazetecilere uçakta açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İTİRAZLARI HAZMEDEMİYORLAR"

"İstanbul gibi 11 milyona yakın seçmenin söz konusu olduğu bir şehirde, 30 binle başlayacak, süratle iş 13 bine kadar düşecek. Neyle? Yapılan itirazlarla. Ne yapalım biz bunun peşini mi bırakalım? İtirazlar devam edecek ki nihai karar mercii YSK. YSK verir kararı, isterse 1 oy olsun. Orası bu kararı verdiği zaman, “Eyvallah başım gözüm üstüne” dersin. Ama nihai merci neresi, orası."

"13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. Gelin tam manasıyla itirazları ortadan kaldıralım, şaibe şu bu kalmasın, YSK da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız. Ama şu anda bunlar bunu hazmedemiyor. İtirazları hazmedemiyor. “Neye itiraz ediyorsun?” Niye itiraz etmeyelim ki? Sonuna kadar işin takipçisi oluruz. YSK kararını verdikten sonra da iş biter."

"Mevlüt Bey bana öyle şeyler söylüyor ki ben tabi şaşırdım. Mevlüt'e kendime inandığım kadar inanırım. Diyor ki boş arazide apartman var, seçmen başka yerden taşıma sistemiyle getirilmiş. Bunlar seçime ciddi manada şaibe karıştığının ispatları"

“Tabii bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür.”

"TEŞKİLATIMIZDA SANDIĞA HAKİMİYETTE EKSİKLİK OLABİLİR"

"Teşkilatımızda sandıklara tam hâkimiyette, eksikler kusurlar olmuş olabilir. Bu konuda çok iddialı konuşamam.

"Muhalefetin başındaki zat benim için, ‘İçişleri Bakanı’yla, Adalet Bakanı’yla ne görüştün’ diyor... Ya ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı’yım. Ve şu anda devletin başıyım. İçişleri Bakanı da, Adalet Bakanı da benim kabinemin üyeleri. Ben onlarla her zaman her yerde her şeyi görüşebilirim. Ne görüştüğümü ben sana mı anlatacağım?"

"S-400 ALIMI TARİHİ ÖNE ÇEKİLEBİLİR"

"Nereye gidersek gidelim herkes S-400’ü soruyor; “Alıyor musunuz almıyor musunuz, niye almıyorsunuz, vazgeçin, bırakın” falan. Bizler de “Bu bizim bitmiş bir işimiz, her şeyimiz tamam” diyerek cevap veriyoruz. S-400 füze savunma sisteminin temmuzda teslimi söz konusu idi, belki öne de çekilebilir. Amerika tarafından sürekli böyle tahrik ediliyor."

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

"Ülkemizin güvenliği için attığımız bu adım ne üçüncü bir ülkeyi hedef alıyor ne de egemenlik haklarımızın tasarrufunun yetkisini üçüncü ülkelere veriyor. Bu yetki bizimdir. Dolayısıyla, NATO’nun en güçlü ordularından birine sahip üye ülkesi olarak da biz buradayız. NATO’nun en güçlü üyesinin, hava savunma sistemleri niçin güçlü olmasın? Peki eğer sizler dostsanız, bize neden binlerce hendek atlatmaya çalışıyorsunuz? “Verin.” Vermezsiniz. “Teknoloji verin.” Vermezsiniz. Bunların dostluğu bu. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz."

"Amerika’yla 15-16 milyar dolar ticaret hacmimiz var. Ama şu anda Rusya’yla olan ticaret hacmi 26 milyar dolara çıktı. Yeni hedef artık Türk Akım. Aynı zamanda aramızdaki ilişkileri, bağları kuvvetlendirmesi, güçlendirmesi noktasında büyük önem arz ediyor. Amerika’nın böyle bir derdi yok. Biz Patriot’ları ne zaman istedik? Obama döneminde. Kongre’ye sevk ettiler ve Kongre’de maalesef ret yedi. Akıllı bombalar vardı. Onda da ret... Şimdi kendimiz bunları yapar hale geldik."

"F-35’ler konusunda üç taneyi önceden vermişlerdi, dördüncüyü de bugün verdiler. Dört F-35’i almış bulunuyoruz. Eğitimler devam ediyor. Şu an itibariyle F-35’lerle ilgili olumsuz herhangi bir beyan söz konusu değil."

