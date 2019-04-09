Benzin ve motorine zam geldi
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatı zamlı olarak satılacak.
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Motorinin litre fiyatına 12 kuruş, benzinin litresine ise 20 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 13 kuruş zam olarak yansıyacak. Motorinde 6 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı ‘eşel mobil sistemi’ tekrar devreye alındı.
Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 12 kuruşluk artışın 6 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 6 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
Ankara'da ortalama 6,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,33 liradan 6,39 liraya, İzmir'de ise 6,37 liradan 6,43 liraya yükselecek.
Benzin fiyatlarında ise yaşanan 20 kuruşluk artışın 13 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
Ankara'da ortalama 6,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 7,03 liraya, İzmir'de ise 6,95 liradan 7,08 liraya yükselecek. (EKONOMİ SERVİSİ)