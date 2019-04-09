Benzin fiyatı 7 TL’yi aştı, eşelmobil tekrar devrede

Geçtiğimiz günlerde litre fiyatına 19 kuruş zam yapılan benzine 20 kuruş, motorin fiyatına ise 12 kuruş zam yapıldı. Tekrar devreye alınan eşelmobil sistemi sayesinde bu zamların bir kısmı pompa fiyatına, yani tüketiciye yansıtılmadı.

Benzinde yapılan toplam 20 kuruş zammın 13 kuruşu, motorinde ise yapılan 12 kuruş artışın 6 kuruşu fiyatlara yansıyacak. Buna rağmen tüm Türkiye’de benzinin litre fiyatı 7 lirayı geçti.

ÖTV ALINMAMASINA RAĞMEN

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “10 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 7, motorinde 6 kuruş/litre fiyat artışı ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” bilgisi verildi.

Açıklamanın ardından Ankara’da ortalama 6.97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7.10 lira düzeyine çıktı. Benzinin litresi İstanbul’da 6.90 liradan 7.03 liraya, İzmir’de ise 6.95 liradan 7.08 liraya yükseldi.

2018 MAYISINDA UYGULANMIŞTI

Akaryakıt fiyatlarında 2018 mayıs ayı ortasında eşelmobil sistemine geçilmiş, özel tüketim vergisi (ÖTV) destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde kasım ayı başında, motorinde kasım ayı sonunda, oto gazda ise aralık ayı başında sıfırlanmıştı.

Eşelmobil sisteminde bu yıl fiyat artışları pompaya yansıtılmaya başlandı. Mart ortasından itibaren ise oto gazda bugün itibarıyla ise benzin ve motorinde eşelmobil yeniden uygulanmaya alındı.

Benzin ve motorinde eşelmobil sisteminin 6.80 TL civarında devreye alınması öngörülüyordu.

DEVLET 8.3 MİLYAR VERGİDEN FERAGAT ETTİ

Eşelmobil sistemi ÖTV’nin azaltılması yoluyla zamları pompa fiyatlarına yansıtmadığı için bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)