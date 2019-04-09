Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

Derya KAYA

Ankara

Ankara Batıkent’te bulunan Turgut Özal Mahallesi’ndeki bir parkta bulunan sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü. Yaşanan olay sonrası parka gelen mahalle halkı köpeklerin katledilmesine tepki gösterdi.

Olayın yaşandığı bölgeye giden ve olaya dair Evrensel'e bilgi veren Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Onur Kurulu Başkanı ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, bölgede 13 sokak köpeğinin zehirlendiğini, 9 köpeğin yaşamını yitirdiğini, hayatta kalan köpeklerin veteriner kliniklerine götürüldüğünü söyledi.

Ulaştıkları bilgiye göre beyaz bir transitle 2 kişinin zehirlemeyi yaptığının tespit edildiğini söyleyen Özkan, OSTİM emniyetine giderek bilgi aldıklarını ve incelemelerin devam ettiğini söyledi.

"VEBALİ MECLİS’TEKİLERİN DE OMUZUNDA"

Milletvekillerine ve Meclis’te grubu bulunan partilere seslenen Özkan, bir an önce hayvan haklarına ilişkin düzenlemelerin yapılmasını istedi. Özkan, “Ölen hayvanlarımızın vebali Meclis’teki vekillerin de omuzundadır. Yıllardır hayvan haklarına ilişkin kanunun düzenlenmesini istiyoruz. Yasa tasarısı bir an önce düzenlenmeli, belediyeler ceza kapsamına alınmalı, hayvanlara şiddet gösterenler, katledenler hapis cezası ile cezalandırılmalı. Yoksa bu katliamların önüne geçilmez” dedi.

Sosyal medyada çok sayıda kişinin yetkililerin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konuya ilişkin harekete geçmesi ve sorumluların bulunmasına yönelik çağrısı yapmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı: “Büyükşehir belediyesi zabıta ve sağlık daire başkanlığını bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir.”