KESK, DİSK, TMMOB ve TTB: 1 Mayıs'ta Kocaeli'deyiz

KESK, DİSK, TTB ve TMMOB Kocaeli örgütleri, 1 Mayıs’a dair ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Sen Kocaeli Şube binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına sendika ve oda temsilcilerinin yanı sıra CHP, HDP, Emek Partisi, Halkevleri, Kocaeli Dersimliler Derneği üyeleri de katıldı. Açıklamayı okuyan KESK Dönem Sözcüsü ve SES Şube Başkanı Gökhan Bektaş, “KESK, DİSK, TMMOB ve TTB Kocaeli örgütleri olarak 2019 yılı 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma gününü ilimiz Kocaeli’de kutlamayı kararlaştırmış bulunuyoruz” dedi.

“EMEKÇİLERİN SESİNİ YÜKSELTECEĞİ GÜN”

Başta örgütlenme, toplu sözleşme, grev, basın açıklaması, miting, yürüyüş gibi en temel hakların keyfi tutumlar ile yasaklandığını belirten Bektaş, 1 Mayıs’ın önemi için şunları söyledi:

“Ücretlerimizin açlık sınırlarına doğru baş aşağı sürüklenmesi, enflasyon karşısında tükenen sofralarımız, güvencesiz çalışmanın dayatılması, eğitim, sağlık, barınma gibi temel hizmetlerin tamamen özel piyasanın rant alanına terk edilmesi, siyasi iktidarın tamamen devşirme ve işbirlikçi sendikaları bizzat güdümlemesi ve önünü açması karşısında bizler yani gerçek emek ve meslek örgütleri olarak, tüm ezilenlerin, tüm emekçilerin sesini yükselteceği en önemli gün ve en önemli alan kuşkusuz 1 Mayıs meydanlarıdır.”

1 Mayıs için gerekli başvuruları yaptıklarını söyleyen Bektaş, geçen yıl Memur-Sen'in Kocaeli'de yaptığı kutlamaya değinerek, “Geçtiğimiz yıl siyasi iktidarın iyi çocuğu konfederasyonlardan birinin, tamamen siyasi bir şova dönüştürdüğü İzmit 1 Mayıs’ını gerekçe göstererek, bizlere 2018 yılında ısrarla alan tahsisi edilmedi. Bizler bu yıl oldukça erken bir dönemde, Kocaeli mülki makamlarına gerek yazılı, gerekse sözlü başvurularımızı yaptık. Şimdi gereğini talep ediyoruz. Kentin emekçileri ve örgütleri olarak, bu kentin meydanları ve alanlarının bizlere 1 Mayıs bayramımız için tahsis edilmesinden daha doğal bir hak olamaz. Demokrasinin ve idarenin yerel kurumlar ile işbirliği yapması zorunluluğun sonucu, bizim de temel talebimizdir. Kapitalizmin, bütünlüklü olarak en büyük tahribatı yarattığı Kocaeli’de, bu şehrin emekçileri olarak 1 Mayıs’ta Kocaeli’de olacağımızı, tüm sömürü mekanizmalarına karşı, tabandan gelen, özgürlükler, demokrasi, ekmek ve barış taleplerimizi alanda haykıracağımızı tüm kamuoyuna saygılarımızla ifade ediyoruz” dedi.

"ŞU SAATE KADAR DÖNÜŞ YAPILMADI"

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin Türk-İş'in de 1 Mayıs’ta Kocaeli’de olacağının hatırlatılması üzerine Bektaş, “3 defa kaymakamlığa talepte bulunduk, görüşme talep ettik, dönüş yapılmadı. En son bize bildirim formu verdiler, onu doldurup teslim ettik. Formu doldurdum, Tertip komisyonunu belirttik, alındı belgemizi aldık. Şu saate kadar bize dönüş yapılmadı. Türk-İş sadece burada değil, Kocaeli ile birlikte 4 şehirde yapabileceklerini söyledi. Onlar için de net bir şey yok galiba” diye konuştu.

TÜRK-İŞ'TEN KOCAELİ KARARI

Öte yandan Türk-İş’in de 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutlama kararı aldığı öğrenildi. Türk-İş 1 Mayıs’ta kıdem tazminatı için 'Kırmızı çizgimize dokunma' diyecek. Yerel seçimlerinin ardından ekonomiye ilişkin bir dizi reform paketi de gündeme geldi. Kıdem tazminatının da fona devri düzenlemesinin yeniden gündeme geleceği dile getirildi. Daha önce kıdem tazminatının 'kırmızı çizgileri' olduğunu, herhangi bir adımda genel grev kararı alacaklarını hatırlatan Türk-İş yönetimi, bu konuda yeni bir mesajı 1 Mayıs’ta alanlarda verecek.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay çeşitli açıklamalarında 1 Mayıs’ı Diyarbakır, Samsun, Edirne veya Kocaeli illerinden birinde kutlayabileceklerini söylemişti. Kıdem tazminatının tartışıldığı bir ortamda Türk-İş yönetiminin büyük bir miting için işçilerin yoğunlukta olduğu Kocaeli’de 1 Mayıs’ı kutlama kararı alacağı öğrenildi. Türk-İş’in önümüzdeki günlerde 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutlama kararını açıklaması bekleniyor. (Kocaeli/EVRENSEL)