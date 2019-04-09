İktidar, seçimden önce kulak tıkadığı iddialara sarıldı

Birkan BULUT

Ankara

Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanmasıyla, AKP'nin ‘güvenli seçim’ tavrı birden bire değişti. Seçimlerden önce, muhalefetin ‘sahte seçmen’ iddialarına kulak tıkayan iktidar şimdi usulsüzlük iddialarını gündeme getiriyor. Halbuki o dönem iktidar; CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri tarafından seçim güvenliğine ilişkin yöneltilen soru önergelerinin hiçbirine cevap vermemiş, Meclis Araştırması taleplerini de yanıtsız bırakmıştı.

“MUHALEFETE İŞ YOĞUNLUĞU AKP’YE HAZIR KITA”

Seçim öncesi yapılan itirazlara ilişkin konuştuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP'nin yaptığı itirazların ardından birçok seçmen kaydının dondurulduğunu söyledi. Ataşehir'de yaptıkları itirazları ilçe seçim kurulunun reddettiğini, il seçim kurulunun ise yaklaşık 1800 seçmenle ilgili itiraz arasında 388 seçmenin kaydını dondurduğunu aktaran Gökçen, AKP'nin yığma seçmenlerin oy kullandığına ilişkin bir belge sunamadığını ifade etti. Öte yandan seçmen kaydırmalara ilişkin AKP ve CHP'nin itirazları arasında ayrımcılık yapıldığına anlatan Gökçen, “Yine Ataşehir'de AKP'nin bir apartmanda yaptığı itirazın ardından polis eşliğinde inceleme yapıldı. Ancak aynı apartmanda farklı dairelere CHP’nin itiraz etmesine polisler 'yoğunluk' gerekçe gösterilerek gönderilmedi. Bugün Büyükçekmece’de olanlar daha önce itirazı yapılmış, kararı verilmiş ve kesinleşmiş listelere AKP’nin hukuksuz müdahalesinden başka bir şey değildir. Usulsüzlük arayanlar önce kendi uygulamalarına baksınlar ve halkın iradesine artık saygı duysunlar” diye konuştu.

YIĞMA SEÇMEN İTİRAZLARININ ÇOĞU KABUL EDİLMEMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Ocak'ta Çağlayan Adliyesi önünde usulsüzlük iddialarına ilişkin yaptıkları açıklamada, “19 bin 502 yığma ve taşıma seçmen” tespit ederek bunlara itiraz ettiklerini söylemişlerdi. Ancak sadece 5 bin 862 seçmen hakkındaki itirazlarının kabul edildiğine dikkat çektikleri açıklamada, “İstanbulluların hassasiyeti ve CHP olarak bizlerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde 19 bin 502 yığma, taşıma seçmen tespit ettik. Birçok ilçede seçim sonuçlarını değiştirebilecek sayıda yapılan bu yığma girişimi duyarlı vatandaşlarımızın ve emektar örgütlerimizin çalışması sonucu engellendi” denilmişti.

YSK BAŞKANI KENDİNDEN EMİNDİ

YSK Başkanı Sadi Güven de sahte, hayali, ölü seçmen ve seçmen yığma iddiaları üzerine 22 Ocak'ta Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok. YSK olarak seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanması için elimizden geleni yapıyoruz” demişti. Yığma seçmen iddialarına değinen Güven, bu konuda hassas olduklarını ve “2018 milletvekili genel seçiminde hakimlerimizin dondurduğu seçmen sayısı 736 iken bu seçim döneminde dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495. Biz YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanması için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor” demişti.

MUHALEFET İSTANBUL'DA BİRÇOK BAŞVURU YAPTI

31 Mart seçimlerinden önce CHP, HDP, İYİ Parti her yerde seçmen kaydırma başta olmak üzere usulsüzlüklere itiraz etti. Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçeden Adalar’a seçmen kaydırıldığı tespit edilmişti. İYİ Parti Bitlis’te 45 farklı aileden oluşan 80 kişinin yaşadığı 90 metrekarelik bir daire buldu. Beyoğlu’da dört katlı bir binanın olmayan beşinci katındaki seçmenler muhtarlık listesinde bulundu. Üsküdar’da boş bir binada seçmenler tespit edildi.

SEÇMEN ÇOK OLUNCA “BÜYÜK İLGİ” VAR DİYE SAVUNDULAR

HDP 2018'te 5 bin 201 seçmen sayısına sahip Şırnak’taki seçmen sayısının 7 bin 163’e çıktığını belgeledi. HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Iğdır iline kaydırılan seçmenlerin büyük oranda kolluk kuvveti olduğunu açıkladı. Niğde’nin Ulukışla İlçesi’nde ise 5 bin 800 olan seçmen sayısının 24 Haziran’dan bu yana bin 700 kişilik bir artış gösterdiği YSK’ye rapor edildi. Ulukışla'da seçmen sayısı Meclis gündemine taşınınca belediye başkanı durumu “Ulukışla’ya çok büyük bir ilgi olduğu” şeklinde savundu.

MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ CEVAP VERMEDİ

Sahte seçmen iddialarının yoğun olarak yaşandığı Ocak ayında Vekiller konuyu meclis gündemine taşıdılar ancak soru önergeleri ve Meclis araştırma önergeleri hala cevaplanmış değil. İşte birkaç örnek:

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, seçmen kayıtlarında yapılan usulsüzlük ve hilelerin araştırılması talebiyle Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen son dönemde kamuoyunun sıkça tartıştığı sahte ve hayali seçmenlerin araştırılması için Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdi. Antmen “kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan sahte ve hayali seçmenlerin tespit edilerek gereken önlemlerin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce ivedilikle alınması başta parlamentonun ve yürütme organlarının görevidir” demişti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel verdiği soru önergesinde YSK seçmen kayıtları incelendiğinde birçok il ve ilçe merkezlerinde tek haneye yüzlerce hatta ve hatta binlerce seçmen kaydının yapıldığının görüldüğünü belirtti.

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