Bahçeli'den FOX TV muhabirine: Tilkilik yapıyorsunuz, usandırdınız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'u makamında ziyaret etti. Devlet Bahçeli, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Devlet Bahçeli, FOX TV muhabirinin sorduğu "İstanbul seçim sonuçları hâlâ netlik kazanmadı, tartışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir değerlendirmesi oldu, '14 bin oyla seçimi kazandım havasına girmesin kimse' dedi. Siz, seçim gecesi '1 oy bile seçimi kazanmak için yeterli' demiştiniz. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusuna "FOX TV'ye vereceğim cevap şudur; süreç devam ediyor, yorum yok" yanıtını verdi.

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Ardından FOX TV muhabirinin "AK Parti'nin talebi İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi, sizin söylediğinizi yanlış anlamadıysak bir erken genel seçim değil mi?" sorusuna ise Bahçeli "Siz FOX olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız artık. Tabii ki İstanbul'u kastediyoruz, Türkiye'yi kastetmiyoruz ama siz FOX olarak bir tilkilik yapıyorsunuz kendinize göre, karıştırıyorsunuz ortalığı" yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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