İstediği ilaç yazılmayan hükümlü, sağlık çalışanına saldırdı

Edirne'de Tarım Açık Cezaevinde hükümlü bulunan ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi psikiyatri bölümüne ilaç yazdırmak için giden H.D., talebi geri çevrilince aynı bölümde tıbbi sekreter olarak çalışan N.P.'yi önce iple boğmaya çalıştı, sonra darbetti. Edirne'deki sağlık çalışanları, basın açıklaması yaparak saldırıya tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre, Edirne Tarım Açık Cezaevinde hükümlü bulunan H.D., rahatsızlığı nedeniyle Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi psikiyatri bölümüne götürüldü. Hükümlü H.D., doktora rahatsızlığını anlatıp kırmızı reçeteli ilaç kullandığını ve o ilacın yazılmasını talep etti. Doktor da bunun üzerine H.D.'den idrar örneği alıp istediği ilacı kullanmadığını tespit ederek, reçeteye yazmadı. Hastaneden ayrılan hükümlü H.D., cezaevine geri götürüldü. Öğleden sonra cezaevinden firar eden H.D., yeniden gittiği hastanede kendisine istediği ilacı yazmayan doktorun odasına girdi. Burada doktorun olmadığını öğrenen H.D., elinde getirdiği iple masada oturan tıbbi sekreter N.P.'nin boğazına dolayarak boğmaya kalkıştı ve darbetti. Bir süre yaşanan boğuşma sırasında H.D.'nin elinden kurtulmayı başaran N.P. odadan dışarı çıkıp bağırarak yardım istedi. Hastanenin güvenlik görevlileri bağırma sesi üzerine gittikleri odada H.D.'yi etkisiz hale getirip, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim etti. Polis işlemlerin ardından hükümlü H.D.'yi Edirne Kapalı Cezaevine teslim etti.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ YASAL DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ"

Olayın ardından Edirne'deki sağlık çalışanları bugün psikiyatri bölümünün önünde toplanıp sağlık çalışanına yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınadı. SES Edirne Şubesi Başkanı ve Psikiyatri Bölümü AMATEM hemşiresi Meral Toy, sağlık çalışanı N.P.'nin canına kast eden şahsı ve saldırıyı kınadıklarını söyledi. Toy, şöyle konuştu:

"Biz sağlık çalışanları bu koşullar altında görevimizi yerine getiremiyoruz. Sağlıkta şiddet, sağlık hizmetinin verildiği tüm alanlarda, kamu ve özel hastanelerde, eczanelerde, acil servislerde, yoğun bakımlarda önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Yetkililerden bir an önce sağlıkta şiddeti önleyici, yaptırım gücü yüksek yasal değişiklik istiyoruz."

Hükümlü H.D.'nin darbettiği sağlık çalışanı N.P. ise şikayetçi oldu. (HABER MERKEZİ)

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