09 Nisan 2019 17:27
Son Güncellenme Tarihi: 10 Nisan 2019 20:37

AB Zirvesi, Brexit'in ertelenmesi gündemiyle Brüksel'de toplandı

AB Zirvesi, Brexit gündemiyle Brüksel'de başladı. İngiltere Başbakanı May: Liderlere Brexit'in kısa süre ertelenmesi talebimle geldim

GÜNCELLENDİ
AB Zirvesi, Brexit'in ertelenmesi gündemiyle Brüksel'de toplandı

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

    • Paylaş

    AB Zirvesi, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) gündemiyle Brüksel'de başladı. Zirve girişinde basına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Liderlere Brexit'in kısa süre ertelenmesi talebimle geldim" dedi. AB'den Brexit tarihinin 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep ettiğini hatırlatan May, "Bu zirvenin amacı, AB'den düzenli bir şekilde ayrılmamızı sağlayacak anlaşma üzerinde mutabık kalmamız için erteleme sağlamak" ifadesini kullandı. 

    İngiltere'nin şimdiye kadar AB'den ayrılmış olması gerektiğini belirten May, "Parlamentonun ayrılık anlaşmasını onaylamamış olmasından üzüntü duyuyorum. Bu anlaşma, bizim AB'den yumuşak ve düzenli ayrılmamamızı sağlayabilirdi" diye konuştu. 

    May, yaşanmakta olan soruna bir çözüm bulmaya çalıştığını ve bu kapsamda muhalefetle görüşmeleri sürdürdüğünü anlattı. May, ayrılık anlaşmasının 22 Mayıs tarihine kadar İngiltere Parlamentosunda onaylanma ihtimali olduğunu, süre verilmesinin İngiltere'ye AB’den ayrılma anlaşmasını onaylama imkanı sağlayacağını belirtti.

    MERKEL: BREXIT'İN DÜZENLİ GERÇEKLEŞMESİ ÇIKARIMIZA

    Almanya Başbakanı Angela Merkel de AB'nin Brexit'i erteleme konusunda anlaşma sağlayacağını düşündüğünü belirterek, "Tam olarak neyin çıkarımıza ve işbirliğimiz için faydalı olduğunu sormalıyız. Çıkarımıza olan; Brexit'in düzenli bir şekilde gerçekleşmesi ve AB'nin 27 üyesinin birliğini koruması." diye konuştu.

    MACRON: FAZLA SÜRE VERİLMESİNİN NEDENİNİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "İngiltere'ye neden daha fazla süre verilmesi gerektiğini anlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

    Brexit süresinin ertelenmesi konusunda henüz bir karar alınmadığını vurgulayan Macron, "AB'den ayrılma kararını İngiliz halkı aldı, buna karşı çıkmak bizim işimiz değil" dedi.

    DİĞER AB LİDERLERİNİN AÇIKLAMALARI

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte de zirvede görüşmelerin İngiltere'ye verilecek uzatma süresi konusuna odaklanacağını, bu aşamada anlaşmasız Brexit ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

    İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise "İngiltere'nin Brexit konusunda uzatma alacağına inanıyorum ama süresi ve koşullar henüz net değil" dedi. Varadkar, İngiltere'nin AB içinde kalmasını tercih ettiğini anımsatarak, "İngiltere ile AB arasında Gümrük Birliği oluşturulması da bence bir olasılık" değerlendirmesinde bulundu.

    Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite de May'in süre talebine liderlerin destek vereceğini düşündüğünü belirterek, "May'in istediğinden daha uzun bir uzatma verilmesi mümkün" diye konuştu. 

    İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise "Brexit sürecini uzatmak tek başına bu sorunu çözmeyecek ancak, İngiltere'ye çözüm bulmak için daha fazla zaman ve alan kazandıracak" dedi. 

    AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesinde liderlere gönderdiği mektubunda, "Uzun ertelemeyi bir seçenek olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İngiltere'ye bir yıldan fazla sürmeyecek esnek bir erteleme seçeneği sunabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

    MAY'İN MERKEL-MACRON GÖRÜŞMESİ

    Theresa May Brexit'in ertelenmesi için Avrupa'yı turladı. May, Merkel ve Macron ile Brexit'in ertelenmesi konusunda görüştü.

    May'in Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüşmesinde Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesinin ele alındığı bildirildi. İngiltere Başbakanlık Ofisi ‘10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde iki liderin, İngiltere'nin AB'ye ilettiği, birlikten ayrılma tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesi, daha önce bir Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda da bu tarihin erkene alınması talebinin ele alındığı belirtildi.

    May'in Merkel'e Brexit sürecini başarılı şekilde bitirmeye dönük İngiltere hükümetinin attığı adımları anlattığı aktarılan açıklamada, özellikle de ana muhalefetteki İşçi Partisi ile yürütülen görüşmeler konusunda bilgi verdiği ifade edildi. İki lider, İngiltere'nin AB'den anlaşmayla ayrılmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardı.

    May ve Merkel görüşmesinde, Libya ve Yemen'deki gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

    May daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te bir araya geldi. Macron, May'i Elysee Sarayı'nda karşıladı. İki lider yaklaşık 1 saat 15 dakika basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

    AB'DEN ‘ESNEK ERTELEMELİ’ BREXİT TEKLİFİ

    May’in Avrupa gezisi sırasında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk’tan Brexit için ‘esnek’ bir erteleme seçeneği teklifi geldi. Tusk, sürecin 1 yıl içinde ayrılık anlaşmasının onaylanmasıyla birlikte sonlanması gerektiğini belirtti.

    Brüksel'de 10 Nisan'da gerçekleşecek Brexit Zirvesi öncesinde AB üyesi ülkelerin liderlerine bir mektup gönderen Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 30 Haziran'a kadar erteleme talep ettiğini hatırlattı. AB'nin anlaşmasız ayrılık senaryosunu engellemek için azami gayret göstermeye hazır olduğunu ifade eden Tusk, liderlere May'in erteleme talebini değerlendirme çağrısında bulundu.

    ESNEK ERTELEME SEÇENEĞİ

    Diğer yandan Tusk, İngiltere Parlamentosunda "derin ayrılıklar" bulunduğuna dikkati çekerek, ayrılık anlaşmasının haziran sonuna kadar onaylanmasının zor olduğuna, kısa ertelemelerin ise daha fazla belirsizliğe yol açacağına işaret etti.

    Tusk, “Bu nedenle uzun ertelemeyi bir seçenek olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İngiltere'ye bir yıldan fazla sürmeyecek esnek bir erteleme seçeneği sunabiliriz” ifadelerini kullandı.

    İngiltere Parlamentosunun ayrılık anlaşmasını onaylamasıyla erteleme sürecinin otomatik olarak sonlanabileceğini belirten Tusk, “İngiltere bu süre içinde ne zaman hazır olursa AB'den ayrılabilir ve 27 ülke de sürekli olarak Brexit zirvelerinde bir araya gelmek zorunda kalmaz” açıklamasında bulundu.

    Tusk, İngiltere'nin bu süre zarfında da Brexit stratejisini gözden geçirme imkanı bulabileceğini kaydederek, Brexit'in iptalinin de mümkün olduğunu ifade etti.

    BREXIT SÜRECİ

    İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

    Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

    İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

    Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

    May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentoda geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı. Tarafların kalıcı bir Gümrük Birliğini içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

    İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti. (AA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Gazeteci Oktay Candemir: Haber yapmamam için emniyette tehdit edildim
    SONRAKİ HABER

    'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hayaller: Zenginden alacağız. Gerçek: Vatandaşı yolacağız!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halk keyfiliğe ‘hayır’ diyecek, iradesini savunacak!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Çöküş

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Muhannetlik, işverenlerin sınıfsal tavrıdır

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Zeytinyağı

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Tanıklıkları ile hekim yazarlar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "reform paketi"nde işçilerin kıdem tazminatı hakkının gasbı için adım atılacağı ilan edildi.

    GÜNCELLENDİ
    İsrail'de seçim sonuçları koalisyon senaryolarını tartışmaya açtı
    İsrail'de seçim sonuçları koalisyon senaryolarını tartışmaya açtı

    İsrail’de erken seçimin ilk sonuçlarına göre koalisyon tablosu ortaya çıktı. Benyamin Netanyahu başbakanlık koltuğuna en yakın isim.

    'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'
    'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'

    Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin Çarşamba Seminerlerinde yerel seçimler sonrası belediyelerin durumu konuşuldu.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı

    YSK kararıyla KHK ile ihraç edilen seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmeyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

    Ankara Batıkent’teki parkta zehirlenerek öldürülen köpeklerin sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

    KESK İzmir Platformu ihraçlara karşı oturma eylemini sürdürdü
    KESK İzmir Platformu ihraçlara karşı oturma eylemini sürdürdü

    İzmir’de KESK üyelerinin ihraçlara karşı yaptığı oturma eylemi 100. haftasında da devam etti.

    GÜNCELLENDİ
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok il ve ilçede partiler seçim sonuçlarına itiraz etti.

    GÜNCELLENDİ
    22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi
    22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi

    22’nci Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Göktepe'nin doğum gününde düzenlenen törende sahiplerine verildi.

    24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi
    24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi
    GÜNCELLENDİ
    Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yayımladı
    Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yayımladı
    Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı
    Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı
    Dirk Nowitzki’nin vedası resmen açıklandı
    Dirk Nowitzki’nin vedası resmen açıklandı
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham yarı final için avantajlı
    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham yarı final için avantajlı
    Kadınların kalbini kırdın NASA
    Kadınların kalbini kırdın NASA
    HDP, CHP'li adayın mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi
    HDP, CHP'li adayın mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi

    Muş'un Rüstemgedik beldesinde CHP'li adayın mazbatasının HDP'li adaya verilmesini HDP kabul etmedi: Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez

    GÜNCELLENDİ
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

    Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

    Çelik: İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır
    Çelik: İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır

    AKP MYK'sı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Oyların yeniden sayılması talebinin reddedilmesi insanların kafasını berraklaştırmadı" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor
    Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor

    Mahkeme, şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi
    Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi

    Adana Kozan'da belediye başkanı seçilen MHP adayı Nihat Atlı'nın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbata SP'li Kazım Özgan'a verilecek.

    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?
    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?

    Kıdem tazminatı nedir, işçiye ne sağlıyor? Kıdem tazminatı hakkı ne zaman kazanıldı, ne zamandan beri hedefte, fona devri ne anlama geliyor?

    GÜNCELLENDİ
    Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı
    Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı

    DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Arslan'la 1 Mayıs'a doğru işçilerin taleplerini ve hazırlıkları konuştuk.

    MHP, Kars ve Iğdır'da seçimlerin iptali için YSK’ye başvurdu
    MHP, Kars ve Iğdır'da seçimlerin iptali için YSK’ye başvurdu

    MHP, Kars ve Iğdır'da il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için YSK'ye başvuru yaptı.

    CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: “Darbe yorumları paranoya”
    CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: “Darbe yorumları paranoya”

    Evrensel'e konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, AKP'nin ve iktidara yakın basının “organize usulsüzlük” söylemlerine tepki gösterdi.

    Sezai Temelli: YSK, adaylığı kabul ettiği gibi mazbatayı da vermeli
    Sezai Temelli: YSK, adaylığı kabul ettiği gibi mazbatayı da vermeli

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçimleri kazanan pek çok HDP'li adaya mazbatalarının verilmemesine ilişkin açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"

    Sudan’da Devlet Başkanı Ömer Beşir'e bağlı milisler, halkın düzenlediği oturma eylemine saldırdı. AKP ise Beşir'e destestek açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kıdem tazminatının gasbı yine gündemde: Birlikte mücadele şart
    Kıdem tazminatının gasbı yine gündemde: Birlikte mücadele şart

    İktidar, kıdem tazminatının gasbını reform paketine ekleyerek yeniden diş gösterdi. Siyasi partilerden gasp girişimine tepki geldi

    10 Ekim Katliamı anması: Yeni yönetim anıtlaştırma kararını uygulamalı
    10 Ekim Katliamı anması: Yeni yönetim anıtlaştırma kararını uygulamalı

    10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenler, katliamın 42. ayında anıldı.

    "Krize, talana, hak gasplarına karşı güvenceli yaşam için 1 Mayıs’a"
    "Krize, talana, hak gasplarına karşı güvenceli yaşam için 1 Mayıs’a"

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs’ı İstanbul'da coşkulu ve kitlesel bir şekilde kutlamak için çağrı yaptı.

    Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde keşif yapıldı
    Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde keşif yapıldı

    Gezi Parkı eylemlerinde vurulan Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada olay yeri keşfi yapıldı. Ailenin avukatı Can Atalay "Adalet istiyoruz" dedi.

    HDP’nin kazandığı belediyelerde mazbata oyalaması sürüyor
    HDP’nin kazandığı belediyelerde mazbata oyalaması sürüyor

    Seçimlerde 63 belediyeyi kazanan HDP'li adaylardan sadece 18'i mazbatasını alabildi. HDP'li yöneticiler geciktirmenin nedenlerine dikkat çekiyor.