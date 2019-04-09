AB Zirvesi, Brexit'in ertelenmesi gündemiyle Brüksel'de toplandı

AB Zirvesi, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) gündemiyle Brüksel'de başladı. Zirve girişinde basına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Liderlere Brexit'in kısa süre ertelenmesi talebimle geldim" dedi. AB'den Brexit tarihinin 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep ettiğini hatırlatan May, "Bu zirvenin amacı, AB'den düzenli bir şekilde ayrılmamızı sağlayacak anlaşma üzerinde mutabık kalmamız için erteleme sağlamak" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin şimdiye kadar AB'den ayrılmış olması gerektiğini belirten May, "Parlamentonun ayrılık anlaşmasını onaylamamış olmasından üzüntü duyuyorum. Bu anlaşma, bizim AB'den yumuşak ve düzenli ayrılmamamızı sağlayabilirdi" diye konuştu.

May, yaşanmakta olan soruna bir çözüm bulmaya çalıştığını ve bu kapsamda muhalefetle görüşmeleri sürdürdüğünü anlattı. May, ayrılık anlaşmasının 22 Mayıs tarihine kadar İngiltere Parlamentosunda onaylanma ihtimali olduğunu, süre verilmesinin İngiltere'ye AB’den ayrılma anlaşmasını onaylama imkanı sağlayacağını belirtti.

MERKEL: BREXIT'İN DÜZENLİ GERÇEKLEŞMESİ ÇIKARIMIZA

Almanya Başbakanı Angela Merkel de AB'nin Brexit'i erteleme konusunda anlaşma sağlayacağını düşündüğünü belirterek, "Tam olarak neyin çıkarımıza ve işbirliğimiz için faydalı olduğunu sormalıyız. Çıkarımıza olan; Brexit'in düzenli bir şekilde gerçekleşmesi ve AB'nin 27 üyesinin birliğini koruması." diye konuştu.

MACRON: FAZLA SÜRE VERİLMESİNİN NEDENİNİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "İngiltere'ye neden daha fazla süre verilmesi gerektiğini anlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Brexit süresinin ertelenmesi konusunda henüz bir karar alınmadığını vurgulayan Macron, "AB'den ayrılma kararını İngiliz halkı aldı, buna karşı çıkmak bizim işimiz değil" dedi.

DİĞER AB LİDERLERİNİN AÇIKLAMALARI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de zirvede görüşmelerin İngiltere'ye verilecek uzatma süresi konusuna odaklanacağını, bu aşamada anlaşmasız Brexit ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise "İngiltere'nin Brexit konusunda uzatma alacağına inanıyorum ama süresi ve koşullar henüz net değil" dedi. Varadkar, İngiltere'nin AB içinde kalmasını tercih ettiğini anımsatarak, "İngiltere ile AB arasında Gümrük Birliği oluşturulması da bence bir olasılık" değerlendirmesinde bulundu.

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite de May'in süre talebine liderlerin destek vereceğini düşündüğünü belirterek, "May'in istediğinden daha uzun bir uzatma verilmesi mümkün" diye konuştu.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise "Brexit sürecini uzatmak tek başına bu sorunu çözmeyecek ancak, İngiltere'ye çözüm bulmak için daha fazla zaman ve alan kazandıracak" dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesinde liderlere gönderdiği mektubunda, "Uzun ertelemeyi bir seçenek olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İngiltere'ye bir yıldan fazla sürmeyecek esnek bir erteleme seçeneği sunabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

MAY'İN MERKEL-MACRON GÖRÜŞMESİ

Theresa May Brexit'in ertelenmesi için Avrupa'yı turladı. May, Merkel ve Macron ile Brexit'in ertelenmesi konusunda görüştü.

May'in Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüşmesinde Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesinin ele alındığı bildirildi. İngiltere Başbakanlık Ofisi ‘10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde iki liderin, İngiltere'nin AB'ye ilettiği, birlikten ayrılma tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesi, daha önce bir Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda da bu tarihin erkene alınması talebinin ele alındığı belirtildi.

May'in Merkel'e Brexit sürecini başarılı şekilde bitirmeye dönük İngiltere hükümetinin attığı adımları anlattığı aktarılan açıklamada, özellikle de ana muhalefetteki İşçi Partisi ile yürütülen görüşmeler konusunda bilgi verdiği ifade edildi. İki lider, İngiltere'nin AB'den anlaşmayla ayrılmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardı.

May ve Merkel görüşmesinde, Libya ve Yemen'deki gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

May daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te bir araya geldi. Macron, May'i Elysee Sarayı'nda karşıladı. İki lider yaklaşık 1 saat 15 dakika basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

AB'DEN ‘ESNEK ERTELEMELİ’ BREXİT TEKLİFİ

May’in Avrupa gezisi sırasında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk’tan Brexit için ‘esnek’ bir erteleme seçeneği teklifi geldi. Tusk, sürecin 1 yıl içinde ayrılık anlaşmasının onaylanmasıyla birlikte sonlanması gerektiğini belirtti.

Brüksel'de 10 Nisan'da gerçekleşecek Brexit Zirvesi öncesinde AB üyesi ülkelerin liderlerine bir mektup gönderen Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 30 Haziran'a kadar erteleme talep ettiğini hatırlattı. AB'nin anlaşmasız ayrılık senaryosunu engellemek için azami gayret göstermeye hazır olduğunu ifade eden Tusk, liderlere May'in erteleme talebini değerlendirme çağrısında bulundu.

ESNEK ERTELEME SEÇENEĞİ

Diğer yandan Tusk, İngiltere Parlamentosunda "derin ayrılıklar" bulunduğuna dikkati çekerek, ayrılık anlaşmasının haziran sonuna kadar onaylanmasının zor olduğuna, kısa ertelemelerin ise daha fazla belirsizliğe yol açacağına işaret etti.

Tusk, “Bu nedenle uzun ertelemeyi bir seçenek olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İngiltere'ye bir yıldan fazla sürmeyecek esnek bir erteleme seçeneği sunabiliriz” ifadelerini kullandı.

İngiltere Parlamentosunun ayrılık anlaşmasını onaylamasıyla erteleme sürecinin otomatik olarak sonlanabileceğini belirten Tusk, “İngiltere bu süre içinde ne zaman hazır olursa AB'den ayrılabilir ve 27 ülke de sürekli olarak Brexit zirvelerinde bir araya gelmek zorunda kalmaz” açıklamasında bulundu.

Tusk, İngiltere'nin bu süre zarfında da Brexit stratejisini gözden geçirme imkanı bulabileceğini kaydederek, Brexit'in iptalinin de mümkün olduğunu ifade etti.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentoda geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı. Tarafların kalıcı bir Gümrük Birliğini içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti. (AA)