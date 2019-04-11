AB ile İngiltere, Brexit'in 31 Ekime ertelenmesi konusunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de düzenlenen Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, AB ve İngiltere'nin Brexit'i 31 Ekim'e kadar erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.

Bu "esnek ertelemenin" İngiltere'ye en iyi çözümü bulması için ilave 6 ay süre tanıdığına dikkati çeken Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

MAY: AB'DEN 1 HAZİRAN'DA RESMEN AYRILABİLİRİZ

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine karşın Brexit anlaşmasını mayıs ayının ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarmaları halinde AB'den 1 Haziran günü resmen ayrılabileceklerini söyledi.

İngiltere'nin AB ayrılma tarihinin 31 Ekim'e ertelendiği liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen May, ülkesinin Birlik'ten bu tarihten önce de ayrılabileceğini söyledi.

"Brexit'in en geç ekim sonuna ertelenmesini kabul ettim." bilgisini veren May, "AB'den bir anlaşmayla en kısa zamanda ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"AB, bu uzatmanın Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosundan onay almasıyla daha erken sonlandırılabileceğini kabul etti." diyen May, bunu AB liderlerinden talep edenin kendisi olduğunu söyledi.

"Brexit anlaşmasını mayısın ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarırsak, Avrupa seçimlerine girmek zorunda kalmayacağız ve AB'den 1 Haziran Cumartesi günü resmen ayrılabileceğiz." ifadesini kullanan May, İngiltere'nin bu uzatma süresince AB üyeliğinin getirdiği bütün haklara ve sorumluluklara sahip kalacağını kaydetti.

İngiltere'nin öngörüldüğü gibi 29 Mart'ta AB'den ayrılamamış olmasından parlamentoyu sorumlu tutan May, "Ben AB'den ayrılmak için üç kez oy verdim ama parlamentoda çoğunluk sağlanamadı." dedi.

May, partisinin liderliğini ve başbakanlığı sürdürüp sürdürmeyeceği konusundaki soruları ise yanıtlamaktan kaçındı.

Theresa May, zirvede alınan kararlarla ilgili olarak bugün parlamentoyu bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

MERKEL: BREXIT'İN DÜZENLİ GERÇEKLEŞMESİ ÇIKARIMIZA

Almanya Başbakanı Angela Merkel de AB'nin Brexit'i erteleme konusunda anlaşma sağlayacağını düşündüğünü belirterek, "Tam olarak neyin çıkarımıza ve işbirliğimiz için faydalı olduğunu sormalıyız. Çıkarımıza olan; Brexit'in düzenli bir şekilde gerçekleşmesi ve AB'nin 27 üyesinin birliğini koruması." diye konuştu.

MACRON: FAZLA SÜRE VERİLMESİNİN NEDENİNİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "İngiltere'ye neden daha fazla süre verilmesi gerektiğini anlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Brexit süresinin ertelenmesi konusunda henüz bir karar alınmadığını vurgulayan Macron, "AB'den ayrılma kararını İngiliz halkı aldı, buna karşı çıkmak bizim işimiz değil" dedi.

DİĞER AB LİDERLERİNİN AÇIKLAMALARI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de zirvede görüşmelerin İngiltere'ye verilecek uzatma süresi konusuna odaklanacağını, bu aşamada anlaşmasız Brexit ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise "İngiltere'nin Brexit konusunda uzatma alacağına inanıyorum ama süresi ve koşullar henüz net değil" dedi. Varadkar, İngiltere'nin AB içinde kalmasını tercih ettiğini anımsatarak, "İngiltere ile AB arasında Gümrük Birliği oluşturulması da bence bir olasılık" değerlendirmesinde bulundu.

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite de May'in süre talebine liderlerin destek vereceğini düşündüğünü belirterek, "May'in istediğinden daha uzun bir uzatma verilmesi mümkün" diye konuştu.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise "Brexit sürecini uzatmak tek başına bu sorunu çözmeyecek ancak, İngiltere'ye çözüm bulmak için daha fazla zaman ve alan kazandıracak" dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesinde liderlere gönderdiği mektubunda, "Uzun ertelemeyi bir seçenek olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İngiltere'ye bir yıldan fazla sürmeyecek esnek bir erteleme seçeneği sunabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

MAY'İN MERKEL-MACRON GÖRÜŞMESİ

Theresa May Brexit'in ertelenmesi için Avrupa'yı turladı. May, Merkel ve Macron ile Brexit'in ertelenmesi konusunda görüştü.

May'in Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüşmesinde Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesinin ele alındığı bildirildi. İngiltere Başbakanlık Ofisi ‘10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde iki liderin, İngiltere'nin AB'ye ilettiği, birlikten ayrılma tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesi, daha önce bir Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda da bu tarihin erkene alınması talebinin ele alındığı belirtildi.

May'in Merkel'e Brexit sürecini başarılı şekilde bitirmeye dönük İngiltere hükümetinin attığı adımları anlattığı aktarılan açıklamada, özellikle de ana muhalefetteki İşçi Partisi ile yürütülen görüşmeler konusunda bilgi verdiği ifade edildi. İki lider, İngiltere'nin AB'den anlaşmayla ayrılmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardı.

May ve Merkel görüşmesinde, Libya ve Yemen'deki gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

May daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te bir araya geldi. Macron, May'i Elysee Sarayı'nda karşıladı. İki lider yaklaşık 1 saat 15 dakika basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentoda geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı. Tarafların kalıcı bir Gümrük Birliğini içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.

Bugün gerçekleştirilen Brexit gündemli AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesinde, "31 Ekim 2019'a kadar geçerli olacak erteleme, sadece gerekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa, Brexit bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşir." ifadelerine yer verildi. (AA)