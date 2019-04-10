10 Nisan 2019 03:17

Küçükçekmece'de işçilerle konuştuk: Muhalefetin tutumunu izliyoruz

Küçükçekmece'de yaşayan işçilerle İstanbul'un seçim sonuçlarını ve AKP'nin çeşitli bahanelerle yaptığı itirazları konuştuk.

Küçükçekmece'de işçilerle konuştuk: Muhalefetin tutumunu izliyoruz

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Tarık KAYA
    İstanbul

    Yerel seçimlerin üzerinden 10 gün geçti ve AKP’nin İstanbul’da çeşitli bahanelerle itirazları sürüyor. AKP’nin seçim sonuçlarını tanımamasına tepkili olan Küçükçekmece’de görüştüğümüz işçiler, muhalefetin ve özellikle İmamoğlu’nun tutumunu izliyor.

    Öncelikle hem seçim günü hem de sayım esnasında, geçmiş seçimlere oranla daha az sayıda insanın sandıkların başında beklediğine tanıklık ettik ve bu da görece daha düşük tempoda, daha az gerilimli bir seçim günü geçirmemize neden oldu. Daha çok CHP’li, ama AKP’li işçilerin de seçim sonuçlarının tanınması, kim hak ettiyse ona verilmesi gibi genel eğilim, fabrikalara doğru gidildiğinde biraz daha parçalanıyor. Örneğin görüştüğümüz tekstil işçilerinden biri, AKP’nin kaybetmesinin gerçek beka sorunu olduğunu, CHP’nin camileri kapatmaya kadar varabileceğini söylüyor. Bu işçilerin aynı zamanda fabrikalardaki cemaat örgütlenmeleriyle de ilişkileri olduğunu gözetmemize rağmen, bunların cesaretle savunulması bile bir veri olarak alınabilir. Yine AKP’li işçilerin oldukça samimi sordukları bir soru, belediyede çalışan işçilerin durumunun ne olacağı, örneğin belediyenin açtığı esnek çalışmaya dayalı iş kollarının, yardım kartlarının, taşeron işçilerin durumunun ne olacağına, yardımlarını vakıflar üzerinden alanlar için ise bu vakıflara para akışının kesildiğinde, kendi aldığı paranın da kesilip kesilmeyeceğine dair bir tartışma? Çoğu işçi bunu asgari ücretle geçinmenin imkansız hale geldiği koşullarda, en azından mutfak masraflarını azaltan bir ek gelir olarak görüyor ve AKP’nin kazanmasını en azından bu bakımdan anlamlı görüyor. Başka bir işçi, bu seçimde kendisinin kime oy verdiğini söylemiyor ama AKP’nin bu durumdan bir ders çıkarması gerektiğini, önemli bir ders olduğunu söylüyor. “AK Parti doğru şeyler yaparsa bir daha seçim olduğunda oy verebilirim, ona bakacağım” diyor. İşçi arkadaşların kendi fabrikalarından, sanayi sitelerinden verdiği bilgiye göre en azından AKP’li işçiler arasında bir ruh hali bölünmesi olduğunu, AKP’ye son anda oy veren ya da son anda oy vermeyen kesimlerle, daha kemik AKP’liler arasında epeyce bir makas olduğunu ortaya çıkarıyor. Bunu şöyle aktarıyor bir işçi: “Seçimlerde usulsüzlük yapılmazsa o kadar oy nereden çıkacak diyen bir işçiye, ya bizim millet cahil sağa sola basıyor işte diyen de başka bir AKP’li işçi.”

    ‘AKP GİDEBİLİR GÖRÜŞÜ GÜÇLENDİ’

    24 yaşında olan kargo işçisi ise iki partiden de beklentisinin olmadığını, hatta CHP’nin kazanamayacağını düşünerek oy verdiğini söylerken, seçimlerin de artık kendisi için çok anlamlı olmadığını, AKP’nin sonunda kendi bildiğini yaptığını ifade ediyor. Bu ifade aslında seçim süresince ve sonunda görüştüğümüz birçok işçi ve emekçinin ortak söylemi: “Seçimlerden bir beklentimiz yok.” Ama seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğu açıklaması, AKP gidebilir, giderse zamanla düzelmede olur görüşünü güçlendirdi. Seçimlerde CHP’ye oy vermiş işçilerin önemli bir bölümü Ekrem İmamoğlu’nun Erdoğan’ı götürebileceğine ikna olmuş durumda. Seçim gününden bu yana AA’nın açıklamasından başlayan mazbata verilmeme süreciyle devam eden durumu ise CHP’li seçmenler hukuksuzluk olarak açıklarken, ilk günlerde ortaya çıkan ‘Mutlaka sokağa çıkmalıyız mazbata verilmezse’ gibi daha keskin ifadeler, daha belirsiz bir ruh haline bırakıyor yerini.

    Erdoğan’ın açıklamalarını sorduğumuz bir metal işçisi, seçimlerin yenilenme ihtimaline ilişkin, “Neden yenilensin, oy alınmış, verilmiş, yani kimin kazanacağını boş verelim de bir kere CHP kazanmış, niye seçimlere girelim” diyor. İkitelli Sanayi’de işten çıkartmaların çoğaldığını da hatırlatarak şöyle devam ediyor: “Ekonomide kıyamet kopuyor, onlar İstanbul’daki parayı aman kaybetmeyelim derdinde.” Neredeyse her işçi İstanbul’u bir belediyecilik ve hizmet alanı olarak değil, belediyenin maddi olanaklarının nasıl dağılacağı şeklinde tartışıyor. İşçilerin belediyelerden talepleri de silikleşiyor.

    CHP’nin aldığı Küçükçekmece Belediyesinden işçilerin neredeyse hiçbiri özel bir beklenti ifade etmiyor. “En azından milletin parasını yandaşlar yemez, belediyede iş bulma olanakları bize de açılır” gibi ifade edilen gerçek, işçilerin hiçbir talebi olmadığını değil de belediyede bunları yapacak bir takat görmediklerini gösteriyor. Konuştuğumuz bir başka metal işçisi, “AKP karşısında dik dursunlar, pisliklerini açıklasınlar yeter” diyor. İşçi, “Bu seçimler tanınmadığında mesela biz de sokağa çıkmazsak bize de aşk olsun” diyerek seçim usulsüzlüklerine tepki gösterilmesi gerektiğini söylüyor.

    Görüştüğümüz her işçi AKP’nin seçim sonuçlarını tanımamasına tepkili ama yine bu duruma nasıl karşı çıkılacağına dair umut Ekrem İmamoğlu’nun ne söyleyeceğine, nasıl tutum alacağına bağlanmış gibi duruyor.

    ÖNCEKİ HABER

    Diyarbakır’da HDP’li eş başkanlara mazbataları verilmedi
    SONRAKİ HABER

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi, yeni bir darbe girişimini engellediklerini duyurdu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İşçilerin sefalet sözleşmelerini aşmasının bir yolu var!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Umman Dışişleri Bakanı Şam'a niye gitti?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Ekonomide hayaller ve gerçekler

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Alacakanlıkta yıkıntılar arasında

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Çocuk hayallerine sığınmak: “Hatırlamak ve Unutmak”

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Hayırlı cumalar

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Postmodern ispiyonculuk

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Kurtuluş reçetesi!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Sudan Askeri Geçiş Konseyi, yeni bir darbe girişimini engellediklerini duyurdu
    Sudan Askeri Geçiş Konseyi, yeni bir darbe girişimini engellediklerini duyurdu

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi, yeni bir darbe girişimi olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu, bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.

    Cizre'de devriye gezen bekçilere saldırı: 3 kişi yaralandı
    Cizre'de devriye gezen bekçilere saldırı: 3 kişi yaralandı

    Cizre ilçe merkezinde devriye atan bekçilere yönelik saldırı düzenlendiği patlayıcı maddenin de kullanıldığı silahlı saldırıda 3 bekçinin yaralandığı öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    Twitter'a bir süre erişim sağlanamadı
    Twitter'a bir süre erişim sağlanamadı

    Sosyal medya sitesi Twitter'a bir süre erişim sağlanamadı. Kullanıcılar Twitter'a girdiklerinde "Teknik bir sorun var" iletisiyle karşılaştı.

    Çanakkale’de tehlike çanları: Maden ocağı için 195 bin ağacı kestiler
    Çanakkale’de tehlike çanları: Maden ocağı için 195 bin ağacı kestiler

    Çanakkale’nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarında bulunan Kirazlı Altın Madeni’nde ÇED raporunda belirtilen ağaç sayısının 4 katı ağaç kesildiği ortaya çıktı.

    Bingöl, Mardin ve Dersim’deki taciz vakalarının araştırılması teklifi reddedildi
    Bingöl, Mardin ve Dersim’deki taciz vakalarının araştırılması teklifi reddedildi

    HDP’nin Bingöl, Mardin ve Dersim'de kamu görevlilerinin sorumlu olduğu iddia edilen taciz olaylarının araştırılması için verdiği önerge, AKP-MHP’nin oylarıyla reddedildi.

    Esenler Otogarı'nın otopark bölümü 5 yıllığına İSPARK'a devredildi
    Esenler Otogarı'nın otopark bölümü 5 yıllığına İSPARK'a devredildi

    İstanbul Esenler Otogarı'nın otopark bölümü İBB meclisinin kararıyla 5 yıllığına belediyeye bağlı İSPARK'a devredildi.

    Kadınlar, Afganistan hükümetinde yaşanan cinsel tacizi anlattı
    Kadınlar, Afganistan hükümetinde yaşanan cinsel tacizi anlattı

    Afganistan'da bakanlar dahil birçok hükümet yetkilisinin çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunduğu gündeme geldi. BBC Türkçe'ye konuşan kadınlar yaşadıklarını anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Srebrenitsa Soykırımı kurbanı 33 kişi toprağa verildi
    Srebrenitsa Soykırımı kurbanı 33 kişi toprağa verildi

    Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımda öldürülen 33 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye’de yaz transfer dönemi | Gelenler-gidenler
    Türkiye’de yaz transfer dönemi | Gelenler-gidenler
    Hakan Güngör’den yeni kitap: Biz Güzel Bir Aileyiz
    Hakan Güngör’den yeni kitap: Biz Güzel Bir Aileyiz
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor
    Boncukla tasvir edilen virüsler
    Boncukla tasvir edilen virüsler
    Dans ile operanın buluşması: Troya
    Dans ile operanın buluşması: Troya
    Kadıköy duvarlarını renklendirecek Muralist Kadıköy Festivali başlıyor
    Kadıköy duvarlarını renklendirecek Muralist Kadıköy Festivali başlıyor
    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi çuvallarken...
    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi çuvallarken...

    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları, fakültenin Tınaztepe'ye taşınması kararını eleştirdi ve "Öğrencilerin eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

    Mültecileri kurtaran Kaptan Rackete: Davam, mültecileri gölgede bırakmasın
    Mültecileri kurtaran Kaptan Rackete: Davam, mültecileri gölgede bırakmasın

    Akdeniz’de kurtarılan mültecileri İtalya’ya getiren gemi kaptanı Carola Rackete, kendi davasının mülteci sorununu gölgede bırakmamasını istedi.

    Edebiyatçılardan SabitFikir dergisine tepki: Meslektaşlarımızı destekliyoruz
    Edebiyatçılardan SabitFikir dergisine tepki: Meslektaşlarımızı destekliyoruz

    Edebiyatçılar, SabitFikir dergisinin son dönemdeki ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik söylemlerini yayınladıkları ortak bildiriyle tepki gösterdi.

    BES Adana: Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyoruz
    BES Adana: Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyoruz

    BES Adana Şubesi enflasyonun karşısında yaşanan kayıpların karşılandığı ve taleplerinin dikkate alındığı bir toplu sözleşme istediklerini belirtti.

    Emek Partisi heyeti Menemen Belediye Başkanı’nı ziyaret etti
    Emek Partisi heyeti Menemen Belediye Başkanı’nı ziyaret etti

    Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ve il yöneticileri Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’u ve Petrol-İş Aliağa şubesini ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanlığı anketi kamu çalışanlarında fişlenme kaygısı yarattı
    Cumhurbaşkanlığı anketi kamu çalışanlarında fişlenme kaygısı yarattı

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu işçileri arasında yapılan ankette yer alan bazı sorular ve TC kimlik numaralarının istenmesi kamu çalışanları arasında fişlenme kaygısı yarattı.

    Bilimsel mütaala: Şule Çet'in 4 metre ileri düşmesi için atılması gerekir
    Bilimsel mütaala: Şule Çet'in 4 metre ileri düşmesi için atılması gerekir

    Şule Çet davasında mahkemeye sunulan rapora göre, düştüğü yer ile bina arasındaki 4 metrelik mesafenin kat edilebilmesi için Çet'in atılmış olması gerektiği belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Alpay Antmen: Yargı reformu strateji belgesini SETA mı hazırladı?
    CHP’li Alpay Antmen: Yargı reformu strateji belgesini SETA mı hazırladı?

    CHP Milletvekili Alpay Antmen, gazetecileri fişleyen SETA'nın yargı reformu strateji belgesinin hazırlanmasında etkili olduğu iddisını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sordu.

    Memur-Sen: Geçen sözleşmelere bak ne yapacağımızı gör
    Memur-Sen: Geçen sözleşmelere bak ne yapacağımızı gör

    Hükümet kamu işçilerine yüzde 5+4 oranında zam önerdi. Böyle bir teklifle Memur-Sen'e gidilse ne yapacakları sorulan Genel Başkan Ali Yalçın, "Geçen sözleşmelere bak ne yapacağımızı gör" dedi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Barış Akademisyenleri'ne desteğini yineledi
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Barış Akademisyenleri'ne desteğini yineledi

    İzmir’de Barış Akademisyenleri'ne destek oldukları için 82 kişiye açılan davalara ilişkin İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri açıklama yaptı, Barış Akademisyenleri'ne destek olduklarını yineledi.

    Avukat Müzeyyen Boylu'yu öldüren Mesut Issı'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi
    Avukat Müzeyyen Boylu'yu öldüren Mesut Issı'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Müzeyyen Boylu'yu öldüren katil Mesut Issı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Zübeyde Hanım Hastanesinin giriş katı kimyasal madde dökülmesi sonucu boşaltıldı
    Zübeyde Hanım Hastanesinin giriş katı kimyasal madde dökülmesi sonucu boşaltıldı

    Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi laboratuvarında kimyasal madde şişesinin kırılması sonucu hastanenin giriş katı boşaltıldı, 19 çalışan çıkan gazdan etkilendi.

    GÜNCELLENDİ
    Muğla'da orman yangını | MUÇEP Sözcüsü: Milyonlarca canımız gitti
    Muğla'da orman yangını | MUÇEP Sözcüsü: Milyonlarca canımız gitti

    Muğla Dalaman'da kızılçam ağaçları bulunan ormanlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. MUÇEP Sözcüsü Serdar Denktaş: Milyonlarca canımız gitti.

    Cafe Woods istismar davasında iki sanıktan biri serbest bırakıldı
    Cafe Woods istismar davasında iki sanıktan biri serbest bırakıldı

    Ankara'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu verilerek istismar edilmesiyle ilgili görülen ve Cafe Woods Davası olarak bilinen davada 6. duruşma görüldü.

    GÜNCELLENDİ
    Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı: 13 kişi öldü
    Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı: 13 kişi öldü

    Afrin kent merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ecem Balcı davası 3 Ekim'e ertelendi
    Ecem Balcı davası 3 Ekim'e ertelendi

    Kocaeli'de 2018 yılında önce kaybolduğu söylenen sonra öldürüldüğü öğrenilen Ecem Balcı'nın davasının 5. duruşması görüldü.