Urfa'da inşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Urfa'da sokakta arkadaşlarıyla oynarken dengesini kaybeden 9 yaşındaki Serhan Argan, inşaat temeli için kazılan yaklaşık 8 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti.

​Olay, öğlen saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oynayan Serhan Argan, iddiaya göre dengesini kaybederek inşaat temeli için kazılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü. Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Argan, sağlık ekipleri tarafından bulduğu çukurdan çıkarılarak yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhan Argan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Argan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsisi tamamlanan Argan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (Urfa/DHA)

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