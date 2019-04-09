09 Nisan 2019 17:07
Son Güncellenme Tarihi: 09 Nisan 2019 22:41

Soma'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 11 yaralı

Manisa Soma’da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

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Soma'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 11 yaralı

Fotoğraf: DHA

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    Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Sedat Yıldırım'ın kullandığı midibüs, Soma-Savaştepe kara yolu Yağcıllı Mahallesi yol ayrımından kontrolsüz çıkan M.E. idaresindeki kamyona çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yapılan kontrollerde midibüste bulunan Gülfezar Zengin'in (67) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

    Hayati tehlikesi bulunan midibüs sürücüsü Sedat Yıldırım, Soma Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

    Bu arada bazı yaralıların yakınları da hastane önünde toplandı.

    Olay yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü ise Soma ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (Manisa/AA)

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