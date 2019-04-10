Adnan Özyalçıner: Sennur gelsin diye yazıyorum

Ege KARACAN

İstanbul

Türkiye edebiyatının usta kalemi Adnan Özyalçıner, dört yıl önce kaybettiği eşi, Sennur Sezer’in izini sürüyor “Hep Seninle-Sennur’la Konuşmalar”da. Özyalçıner; Sennur Sezer’le birlikte geçirdiği gençlik yıllarını, edebiyat hayatını ve mücadele tarihinden kesitleri metinleştirerek okura aktarıyor.

Sennur Sezer’in yaşamını yitirmesinin ardından yaşananları yazdığı öyküyle başlıyor konuşmalar. Her satırda bir vedayı değil sımsıcak bir merhabayı okuyoruz. Bazen bir yalnızlık duygusuyla, bazen özlem silsilesiyle, bazen hiç ayrı kalmamışlar gibi. Sadece Sennur Sezer’i anlatmıyor usta yazar konuşmalarda aynı zamanda çağına yaptığı tanıklığı sürdürüyor.

"O BİRLİKTELİK HÂLÂ DEVAM EDİYOR"

Sennur Sezer’siz geçen günlerini, yanında o varmış gibi aktarıyor Özyalçıner. 15 Temmuz darbe girişimini, Evrensel Kültür dergisinin KHK’yle kapatılmasını, Yeni E’nin kuruluşunu, Evrensel gazetesinde çıkan haberleri, dolaştığı fuarları... Sennur Sezer’le düşlerinde hep beraber olduğunu söyleyen Özyalçıner, “Ona yaşadıklarımı anlatırken berabermişiz hissine kapılıyorum. Mesela bir kahvaltıyı anlatıyorum. O kahvaltıdaki beraberliğimizi paylaşıyorum. Ya da bir yılbaşı gecesi iki bardak şarabı koyuyorum mutfak masasına... Bir başta Sennur oturuyor bir tarafta ben... Kadehleri dolduruyorum. Bir ondan bir de kendiminkinden içiyorum. O birliktelik hâlâ devam ediyor. Kitapta bunları anlatıyorum.” diyor.

"SENNUR YAZDIRIYOR BENİ"

Sennur Sezer’in ardından birçok kitaba imza attı Özyalçıner... İçinde öykülerin ve derlemelerin olduğu. Yeni E dergisinde her ay öyküler yazıyor. Evrensel gazetesinde pazar günleri ‘değinmeler’ini kaleme alıyor. Sadece yazmıyor Özyalçıner, fuarlarda ve çeşitli etkinliklerde Sennur Sezer’i anlatıyor, onun kitaplarını imzalıyor. Sadece Sennur Sezer’i değil toplumcu edebiyatın usta isimlerini genç okurlara anlatıyor. Sennur Sezer’in ardından böyle yoğun bir temponun içine girmesinin nedenini soruyoruz Özyalçıner’e... Usta edebiyatçı şu sözlerle yanıtlıyor: “Sennur yazdırıyor beni. Gitmesi yazdırıyor. Sennur gelsin diye yazıyorum. Yaşananlardan bana gelen, toplumu ilgilendiren konuları okura ve Sennur’a iletmeye çalışıyorum.”

"AYRILIK SEVDAYA DAHİL"

Özyalçıner “Hep Seninle-Sennur’la Konuşmalar”da aşka, mücadeleye ve edebiyata dair zengin bir hazine sunuyor. Herkeste farklı çağrışımlar uyandırabilir ama kitabı bittiğinde Attila İlhan’ın “Ayrılık Sevdaya Dahil” şiiri geliyor akıllara. Adnan Özyalçıner ile Sennur Sezer arasındaki aşkı özetliyor sanki şu iki dize: “Özgürlük mutlaka paylaşılacak/ suç ortağı bir sevgiliyle” Özyalçıner, Sennur Sezer’le ve bizlerle paylaşmaya devam ediyor. İyi ki de paylaşıyor.