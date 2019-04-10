10 Nisan 2019 03:55

Adnan Özyalçıner: Sennur gelsin diye yazıyorum

Usta Öykücü Adnan Özyalçıner'in yeni kitabı “Hep Seninle-Sennur’la Konuşmalar”da eşi Sennur Sezer'siz geçen son dört yılın izini sürüyor.

Adnan Özyalçıner: Sennur gelsin diye yazıyorum

Fotoğraf: Kadir İncesu 

    • Paylaş

    Ege KARACAN
    İstanbul

    Türkiye edebiyatının usta kalemi Adnan Özyalçıner, dört yıl önce kaybettiği eşi, Sennur Sezer’in izini sürüyor “Hep Seninle-Sennur’la Konuşmalar”da. Özyalçıner; Sennur Sezer’le birlikte geçirdiği gençlik yıllarını, edebiyat hayatını ve mücadele tarihinden kesitleri metinleştirerek okura aktarıyor.

    Sennur Sezer’in yaşamını yitirmesinin ardından yaşananları yazdığı öyküyle başlıyor konuşmalar. Her satırda bir vedayı değil sımsıcak bir merhabayı okuyoruz. Bazen bir yalnızlık duygusuyla, bazen özlem silsilesiyle, bazen hiç ayrı kalmamışlar gibi. Sadece Sennur Sezer’i anlatmıyor usta yazar konuşmalarda aynı zamanda çağına yaptığı tanıklığı sürdürüyor. 

    "O BİRLİKTELİK HÂLÂ DEVAM EDİYOR"

    Sennur Sezer’siz geçen günlerini, yanında o varmış gibi aktarıyor Özyalçıner. 15 Temmuz darbe girişimini, Evrensel Kültür dergisinin KHK’yle kapatılmasını, Yeni E’nin kuruluşunu, Evrensel gazetesinde çıkan haberleri, dolaştığı fuarları... Sennur Sezer’le düşlerinde hep beraber olduğunu söyleyen Özyalçıner, “Ona yaşadıklarımı anlatırken berabermişiz hissine kapılıyorum. Mesela bir kahvaltıyı anlatıyorum. O kahvaltıdaki beraberliğimizi paylaşıyorum. Ya da bir yılbaşı gecesi iki bardak şarabı koyuyorum mutfak masasına... Bir başta Sennur oturuyor bir tarafta ben... Kadehleri dolduruyorum. Bir ondan bir de kendiminkinden içiyorum. O birliktelik hâlâ devam ediyor. Kitapta bunları anlatıyorum.” diyor.

    "SENNUR YAZDIRIYOR BENİ"

    Sennur Sezer’in ardından birçok kitaba imza attı Özyalçıner... İçinde öykülerin ve derlemelerin olduğu. Yeni E dergisinde her ay öyküler yazıyor. Evrensel gazetesinde pazar günleri ‘değinmeler’ini kaleme alıyor. Sadece yazmıyor Özyalçıner, fuarlarda ve çeşitli etkinliklerde Sennur Sezer’i anlatıyor, onun kitaplarını imzalıyor. Sadece Sennur Sezer’i değil toplumcu edebiyatın usta isimlerini genç okurlara anlatıyor. Sennur Sezer’in ardından böyle yoğun bir temponun içine girmesinin nedenini soruyoruz Özyalçıner’e...  Usta edebiyatçı şu sözlerle yanıtlıyor: “Sennur yazdırıyor beni. Gitmesi yazdırıyor. Sennur gelsin diye yazıyorum. Yaşananlardan bana gelen, toplumu ilgilendiren konuları okura ve Sennur’a iletmeye çalışıyorum.”

    "AYRILIK SEVDAYA DAHİL"

    Özyalçıner “Hep Seninle-Sennur’la Konuşmalar”da aşka, mücadeleye ve edebiyata dair zengin bir hazine sunuyor. Herkeste farklı çağrışımlar uyandırabilir ama kitabı bittiğinde Attila İlhan’ın “Ayrılık Sevdaya Dahil” şiiri geliyor akıllara. Adnan Özyalçıner ile Sennur Sezer arasındaki aşkı özetliyor sanki şu iki dize: “Özgürlük mutlaka paylaşılacak/ suç ortağı bir sevgiliyle” Özyalçıner, Sennur Sezer’le ve bizlerle paylaşmaya devam ediyor. İyi ki de paylaşıyor. 

    ÖNCEKİ HABER

    Sivas Ulaş'ta 4 günde 30 büyükbaş ve küçükbaş hayvan öldü
    SONRAKİ HABER

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi, yeni bir darbe girişimini engellediklerini duyurdu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İşçilerin sefalet sözleşmelerini aşmasının bir yolu var!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Umman Dışişleri Bakanı Şam'a niye gitti?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Ekonomide hayaller ve gerçekler

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Alacakanlıkta yıkıntılar arasında

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Çocuk hayallerine sığınmak: “Hatırlamak ve Unutmak”

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Hayırlı cumalar

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Postmodern ispiyonculuk

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Kurtuluş reçetesi!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Sudan Askeri Geçiş Konseyi, yeni bir darbe girişimini engellediklerini duyurdu
    Sudan Askeri Geçiş Konseyi, yeni bir darbe girişimini engellediklerini duyurdu

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi, yeni bir darbe girişimi olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu, bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.

    Cizre'de devriye gezen bekçilere saldırı: 3 kişi yaralandı
    Cizre'de devriye gezen bekçilere saldırı: 3 kişi yaralandı

    Cizre ilçe merkezinde devriye atan bekçilere yönelik saldırı düzenlendiği patlayıcı maddenin de kullanıldığı silahlı saldırıda 3 bekçinin yaralandığı öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    Twitter'a bir süre erişim sağlanamadı
    Twitter'a bir süre erişim sağlanamadı

    Sosyal medya sitesi Twitter'a bir süre erişim sağlanamadı. Kullanıcılar Twitter'a girdiklerinde "Teknik bir sorun var" iletisiyle karşılaştı.

    Çanakkale’de tehlike çanları: Maden ocağı için 195 bin ağacı kestiler
    Çanakkale’de tehlike çanları: Maden ocağı için 195 bin ağacı kestiler

    Çanakkale’nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarında bulunan Kirazlı Altın Madeni’nde ÇED raporunda belirtilen ağaç sayısının 4 katı ağaç kesildiği ortaya çıktı.

    Bingöl, Mardin ve Dersim’deki taciz vakalarının araştırılması teklifi reddedildi
    Bingöl, Mardin ve Dersim’deki taciz vakalarının araştırılması teklifi reddedildi

    HDP’nin Bingöl, Mardin ve Dersim'de kamu görevlilerinin sorumlu olduğu iddia edilen taciz olaylarının araştırılması için verdiği önerge, AKP-MHP’nin oylarıyla reddedildi.

    Esenler Otogarı'nın otopark bölümü 5 yıllığına İSPARK'a devredildi
    Esenler Otogarı'nın otopark bölümü 5 yıllığına İSPARK'a devredildi

    İstanbul Esenler Otogarı'nın otopark bölümü İBB meclisinin kararıyla 5 yıllığına belediyeye bağlı İSPARK'a devredildi.

    Kadınlar, Afganistan hükümetinde yaşanan cinsel tacizi anlattı
    Kadınlar, Afganistan hükümetinde yaşanan cinsel tacizi anlattı

    Afganistan'da bakanlar dahil birçok hükümet yetkilisinin çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunduğu gündeme geldi. BBC Türkçe'ye konuşan kadınlar yaşadıklarını anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Srebrenitsa Soykırımı kurbanı 33 kişi toprağa verildi
    Srebrenitsa Soykırımı kurbanı 33 kişi toprağa verildi

    Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımda öldürülen 33 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye’de yaz transfer dönemi | Gelenler-gidenler
    Türkiye’de yaz transfer dönemi | Gelenler-gidenler
    Hakan Güngör’den yeni kitap: Biz Güzel Bir Aileyiz
    Hakan Güngör’den yeni kitap: Biz Güzel Bir Aileyiz
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor
    Boncukla tasvir edilen virüsler
    Boncukla tasvir edilen virüsler
    Dans ile operanın buluşması: Troya
    Dans ile operanın buluşması: Troya
    Kadıköy duvarlarını renklendirecek Muralist Kadıköy Festivali başlıyor
    Kadıköy duvarlarını renklendirecek Muralist Kadıköy Festivali başlıyor
    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi çuvallarken...
    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi çuvallarken...

    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları, fakültenin Tınaztepe'ye taşınması kararını eleştirdi ve "Öğrencilerin eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

    Mültecileri kurtaran Kaptan Rackete: Davam, mültecileri gölgede bırakmasın
    Mültecileri kurtaran Kaptan Rackete: Davam, mültecileri gölgede bırakmasın

    Akdeniz’de kurtarılan mültecileri İtalya’ya getiren gemi kaptanı Carola Rackete, kendi davasının mülteci sorununu gölgede bırakmamasını istedi.

    Edebiyatçılardan SabitFikir dergisine tepki: Meslektaşlarımızı destekliyoruz
    Edebiyatçılardan SabitFikir dergisine tepki: Meslektaşlarımızı destekliyoruz

    Edebiyatçılar, SabitFikir dergisinin son dönemdeki ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik söylemlerini yayınladıkları ortak bildiriyle tepki gösterdi.

    BES Adana: Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyoruz
    BES Adana: Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyoruz

    BES Adana Şubesi enflasyonun karşısında yaşanan kayıpların karşılandığı ve taleplerinin dikkate alındığı bir toplu sözleşme istediklerini belirtti.

    Emek Partisi heyeti Menemen Belediye Başkanı’nı ziyaret etti
    Emek Partisi heyeti Menemen Belediye Başkanı’nı ziyaret etti

    Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ve il yöneticileri Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’u ve Petrol-İş Aliağa şubesini ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanlığı anketi kamu çalışanlarında fişlenme kaygısı yarattı
    Cumhurbaşkanlığı anketi kamu çalışanlarında fişlenme kaygısı yarattı

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu işçileri arasında yapılan ankette yer alan bazı sorular ve TC kimlik numaralarının istenmesi kamu çalışanları arasında fişlenme kaygısı yarattı.

    Bilimsel mütaala: Şule Çet'in 4 metre ileri düşmesi için atılması gerekir
    Bilimsel mütaala: Şule Çet'in 4 metre ileri düşmesi için atılması gerekir

    Şule Çet davasında mahkemeye sunulan rapora göre, düştüğü yer ile bina arasındaki 4 metrelik mesafenin kat edilebilmesi için Çet'in atılmış olması gerektiği belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Alpay Antmen: Yargı reformu strateji belgesini SETA mı hazırladı?
    CHP’li Alpay Antmen: Yargı reformu strateji belgesini SETA mı hazırladı?

    CHP Milletvekili Alpay Antmen, gazetecileri fişleyen SETA'nın yargı reformu strateji belgesinin hazırlanmasında etkili olduğu iddisını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sordu.

    Memur-Sen: Geçen sözleşmelere bak ne yapacağımızı gör
    Memur-Sen: Geçen sözleşmelere bak ne yapacağımızı gör

    Hükümet kamu işçilerine yüzde 5+4 oranında zam önerdi. Böyle bir teklifle Memur-Sen'e gidilse ne yapacakları sorulan Genel Başkan Ali Yalçın, "Geçen sözleşmelere bak ne yapacağımızı gör" dedi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Barış Akademisyenleri'ne desteğini yineledi
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Barış Akademisyenleri'ne desteğini yineledi

    İzmir’de Barış Akademisyenleri'ne destek oldukları için 82 kişiye açılan davalara ilişkin İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri açıklama yaptı, Barış Akademisyenleri'ne destek olduklarını yineledi.

    Avukat Müzeyyen Boylu'yu öldüren Mesut Issı'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi
    Avukat Müzeyyen Boylu'yu öldüren Mesut Issı'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Müzeyyen Boylu'yu öldüren katil Mesut Issı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Zübeyde Hanım Hastanesinin giriş katı kimyasal madde dökülmesi sonucu boşaltıldı
    Zübeyde Hanım Hastanesinin giriş katı kimyasal madde dökülmesi sonucu boşaltıldı

    Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi laboratuvarında kimyasal madde şişesinin kırılması sonucu hastanenin giriş katı boşaltıldı, 19 çalışan çıkan gazdan etkilendi.

    GÜNCELLENDİ
    Muğla'da orman yangını | MUÇEP Sözcüsü: Milyonlarca canımız gitti
    Muğla'da orman yangını | MUÇEP Sözcüsü: Milyonlarca canımız gitti

    Muğla Dalaman'da kızılçam ağaçları bulunan ormanlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. MUÇEP Sözcüsü Serdar Denktaş: Milyonlarca canımız gitti.

    Cafe Woods istismar davasında iki sanıktan biri serbest bırakıldı
    Cafe Woods istismar davasında iki sanıktan biri serbest bırakıldı

    Ankara'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu verilerek istismar edilmesiyle ilgili görülen ve Cafe Woods Davası olarak bilinen davada 6. duruşma görüldü.

    GÜNCELLENDİ
    Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı: 13 kişi öldü
    Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı: 13 kişi öldü

    Afrin kent merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ecem Balcı davası 3 Ekim'e ertelendi
    Ecem Balcı davası 3 Ekim'e ertelendi

    Kocaeli'de 2018 yılında önce kaybolduğu söylenen sonra öldürüldüğü öğrenilen Ecem Balcı'nın davasının 5. duruşması görüldü.