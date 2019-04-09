Cem Küçük, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'ya tazminat ödeyecek

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük hakkında “FETÖ-PKK-28 Şubatçı koalisyonu haddini bilecek” isimli köşe yazısında HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’ya hakaret eden yazısı nedeniyle açılan hakaret davası sonuçlandı. Cem Küçük, Kerestecioğlu’na 7 bin 500 TL manevi tazminat ödeyecek.

Cem Küçük'ün Türkiye Gazetesi'ndeki 25 Aralık 2017 tarihli yazısında Filiz Kerestecioğlu'yu hedef alan alan ifadeleri şöyle olmuştu: “PKK terör örgütünün emrinde çalıştığı herkesçe bilinen Garo Paylan ve Filiz Kerestecioğlu yaptıkları kara propagandaya işte PKK’nın bu cinayet planlarını örtmenin telaşı içindedir. Her ikisi de bu suçları dolayısıyla tıpkı Selahattin Demirtaş gibi Türk mahkemelerince yargılanacaktır. Kerestecioğlu denen tip ömrü boyunca PKK terörünün infazlarını ve işkencelerini desteklemiş bir komünisttir. Bu PKK’lı kadın kendisi işkenceci ve infazcı bir terör örgütünün elemanıdır. Kürt de değildir ve bilakis dindar Kürt halkının düşmanıdır. HDP demek PKK terör örgütü demektir ve teröristlere bu millet itibar etmez.”

Filiz Kerestecioğlu avukatı Gülşah Kaya aracılığıyla Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Cem Küçük hakkında hakaret davası açtı. Mahkeme, İhlas Gazetecilik A.Ş ve Cem Küçük’ü 7 bin 500 TL manevi tazminat cezasına çarptırdı.

"KADIN HUKUKÇULARA BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM"

Kararı Evrensel'e değerlendiren Filiz Kerestecioğlu, "Bugüne kadar sürekli bir fütursuzluk ve herkese hakeret etmeyi kendisinde hak gören bir kişi kendisi. Bu nedenle tazminata mahkum edilmesi kararından dolayı memnunum. Karar kesinleşirse bu tazminatı kadın hukukçulara bağışlamayı düşünüyorum. Bu tür insanlarla mücadele eden kadın hukukçuların çoğalmasını ümit ediyorum" dedi.

Kerestecioğlu "İfade özgürlüğünü savunan bir hukukçu ve insan ve kadın hakları savunucusu olarak bunun bir ifade özgürlüğü olmadığını düşünüyorum. Bu, hukuk kararıyla da ortaya konuldu. Bu tarz sözler nedeniyle hiçbir şekide yargılanmayacağını düşünen çok sayıda gazeteci var. Onlara da bir uyarı olacağını düşünüyorum. Bize yönelen herhangi bir hakaret takipsizlikle sonuçlanırken, Cumhurbaşkanına hakaretten yüzlerce kişi sürekli yargılanıyor ve bu nedenle sürekli ceza alıyor. Böyle bir dönemde olumlu bir karar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)