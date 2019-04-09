09 Nisan 2019 16:40

İstismar sanığını tahliye eden mahkeme: Vebali öbür dünyaya kaldı

İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi. Mahkeme başkanı, "Vebali öbür dünyaya kaldı" dedi.

İstismar sanığını tahliye eden mahkeme: Vebali öbür dünyaya kaldı

Fotoğraf: Evrensel

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    Antalya'nın Alanya ilçesinde emekli sınıf öğretmeni Kadir D. (63) hakkında, 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen 31 yıl 3 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Bölge İdare Mahkemesince de Yargıtay'ın kararına uyularak, Kadir D.'nin tahliyesine karar verildi. Mahkeme başkanı, "Vebali öbür dünyaya kaldı" dedi. Ailenin avukatı Halime Şenli ise "Çocuklarımızı koruyamadığımız için üzgünüz; ama mücadelemiz bitmeyecek" diye konuştu.

    DHA'nın haberine göre, Alanya'daki ilkokulda eğitim gören 7 yaşındaki kız çocuğu, iddiaya göre, 4 yıl önce annesine öğretmeni tarafından istismar edildiğini söyledi. Çocuğun anne ve babası, sınıf öğretmeni Kadir D. hakkında suç duyurusunda bulundu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şikayetçi oldu. Sınıfından başka bir çocuğu da istismar ettiği öne sürülen Kadir D.'den diğer aile de şikayetçi oldu. Bu süreçte emekli olan Kadir D., şikayetler sonrası, 29 Ocak 2016'da gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kadir D., 10 gün sonra da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    MAHKEME BAŞKANI: VEBALİ ÖBÜR DÜNYAYA KALDI

    Diğer aile, öğretmen hakkındaki şikayetini geri çekerken, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 10 Mart 2017'de görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Kadir D., avukatları eşliğinde savunma verdi. Kadir D. iftiraya uğradığını iddia ederek, 35 yıllık eğitimci olarak Türk milli eğitimine hizmet ettiğini ve önemli başarıları olduğunu öne süren bir savunma yaptı. Mahkeme Başkanı Aydın Çolak ise "İstismar olayında tanık olamayacağından suçun işleniş şekli ve sürekliliği gözüne alındığında, çocukların sanıkla sizinle nasıl bir husumeti olacağını değerlendirerek ve tanık ifadelerinin benzerlikleriyle sizi suçlu bulduk. Artık vebali öbür dünyaya kaldı" dedi.

    Fotoğraf: DHA

    31 YIL 3 AY HAPİS CEZASINDAN TAHLİYEYE GİDEN YOL

    Mahkeme heyeti, çocuğun cinsel istismarı suçunun sabit bulunduğunu, suçun işleniş biçimi, sanığın kastının ağırlığı, suç ile amaçladığı saik ve aynı maddede belirtilen suçun birden fazla işlenmesi, kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması nedenleriyle 18 yıl hapis cezasına karar verildiğini ilan etti. Sanığın sabıkasız hali ve duruşmadaki "olumlu tavırları" nedeniyle lehine indirim uygulanmasına da karar verildi. Her bir öğrenci için ayrı ayrı 15'er yıl 7'şer ay 15'er gün hapse çarptırılan Kadir D., itiraz yolu açık olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Duruşmanın ardından tutuklanan Kadir D., Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

    YARGITAY'A GÖRE İSTİSMAR DEĞİL SARKINTILIKMIŞ!

    Hapis cezası verilmesinin ardından savunma avukatları, davayı Antalya Bölge İdare Mahkemesine taşıyarak temyiz talebinde bulundu. Mahkeme heyetinin yerel mahkemenin kararına uymasıyla dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, suçun "sarkıntılık" olabileceğini ve "cinsel istismar" olamayacağı yönünde düşünülmesi gerektiğini belirterek, dosyayı mahkemeye geri gönderdi. Antalya Bölge Ceza İdare Mahkemesince Yargıtay'ın kararına uyularak, öğretmene verilen 31 yıllık hapis cezası bozuldu ve sanık hakkında tahliye kararı verildi.

    Dava, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülecek.

    "ÇOCUKLARIMIZI KORUYAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

    Avukat Halime Şenli | Fotoğraf: DHA

    Ailenin avukatı Halime Şenli, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Sanığı tahliye ettiler. Toplam 2 yıla yakın yatmıştı. Halbuki aldığı ceza 31 yıl. Çocuklarımızı koruyamadığımız için üzgünüz. Şiddet gören kadınları koruyamadığımız için üzgünüz. Hakimler, savcılar, yargı eliyle suçluların serbest bırakılmasından, dışarıda elini kolunu sallayarak, gezmesinden dolayı üzgünüz; ama mücadelemiz bitmeyecek. Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu avukatları olarak mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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