İmamoğlu'dan 'mızıkçı' göndermesi: VAR golü verdi, taraftar alkışlıyor

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu CHP il başkanlarının partinin İstanbul’da sürdürdüğü demokrasi nöbetine katıldığı eylemde konuştu. İmamoğlu, "VAR kabul etti, hakem golü verdi, taraftar alkışlıyor, iki oyuncu mızıkçılık yapıyor" dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"KENDİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUNLAR"

"Seçimden önce birçok şüphe ile bizim seçime girdiğimiz doğrudur. Topluma sıfır şüphe mesajlarını veren kurumlar YSK ve Adalet ve Kalkınma Partisidir. Ne olduysa seçim günü tüm ortamı hazırlayan bu kurumlar, seçimi kaybettiler diye her unsurunu sorgularken suçluyu ararken aynaya bakmazlar anlamış değilim. Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. Benim aklımın ucuna bile gelmeyecek hususlarda tespit etme konusunda başvuruları var. Bazı başvurularda sandıkta geçmişte neler dönmüş acaba diye tereddüte düşmüyor değilim. Biz şöyle bakarız; vatandaş oyunu atmıştır, tutanağa geçmiştir. Biz de arkadaşlarımıza dedik ki gelenlerin kimliğine bakın, kimsenin oyuna zarar gelmesin. Kaldı ki sandıkta bir sürü üyeleri var. Biz azınlığız yahu. İki kişiyiz orada. Vatana millete hesap veremezler. 3-5 acemi seçimi kaybetmeyi, kendi koltuklarını kaybetmekten öte gören kişilere tedbir almalarını diliyorum. Akıl tutulması yaşamasınlar."

"İKİ OYUNCU SAHADA MIZIKÇILIK YAPIYOR"

"Maç yaparsınız mızıkçı rakibiniz vardır ‘bana ne bana ne’ der ya böyle bir şey bu. Vallahi ben gülüyorum. VAR sistemi kabul etti, hakem golü verdi. Her iki takımın taraftarı alkışlıyor. İki oyuncu sahada mızıkçılık yapıyor."

"Bazı sözleri anlayamıyorum. Literatürüm yetmiyor. O zaman biz her iki ayda bir seçim yapalım. 5 senede 7 seçim yaptı. Ekonomisi yandı bitti kül oldu. İnsanlar partizanlaştı. Bıraksınlar da bu insanları eğitelim. Sokakla toplumla ilgilenin."

"Seçimin meşruiyetini beş yıl boyunca sayın Yavuz ve onun gibi kaybeden birkaç kişi tartışacak. 16 milyonun öyle bir derdi yok. Sözlerinin hiçbir anlamı yok.” (HABER MERKEZİ)

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