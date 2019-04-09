09 Nisan 2019 14:35

Kulp davasının zaman aşımı kararı Tahir Elçi’nin adresine gönderildi

Kulp davasının gerekçeli kararı, 3 yıl önce Sur’da öldürülen dava avukatı Tahir Elçi’nin adresine gönderildi.

Kulp davasının zaman aşımı kararı Tahir Elçi’nin adresine gönderildi

Kulp davasının gerekçeli kararı ile Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yerde yapılan anmadan bir kare | Fotoğraf: MA & Evrensel | Kolaj: Evrensel

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    Gözaltına alınan 11 köylünün 1993 yılında kaybedilmesine dair "zaman aşımı" kararı verilen Kulp davasının gerekçeli kararı, 3 yıl önce Sur’da öldürülüp, failleri hâlâ bulunamayan dava Avukatı Tahir Elçi’nin adresine gönderildi.

    Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 1993 yılında gözaltına alındıktan sonra kaybedilen 11 köylünün akıbetine dair, Bolu Dağ Komando Tugayı Komutanı Yavuz Ertürk’ün sanığı olduğu Kulp davasının Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 19 Eylül 2018 tarihinde görülen son duruşmasında "zaman aşımı" kararı çıkmıştı. Mahkeme, verdiği zaman aşımı kararını, gözaltında kaybedilen köylülerden Bahri Şimşek’in kardeşi olan Keleş Şimşek’in vekili olması dolayısıyla Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye de gönderdi. Tahir Elçi’ye gönderilen gerekçeli karar, getirildiği adresinde tebliğ edilmeyip, zarfın üzerine "Belirtildiği adrese gidildi. Muhatap vefat ettiği için evrak tebliğ yapılamadı" notu düşüldü.

    Kulp davasının gerekçeli kararı | Fotoğraf: MA

    AİHM, olaya dair açılan soruşturmayı 31 Mayıs 2001’de sonlandıran Türkiye’yi, etkili bir soruşturma yürütmediği için mahkum etmişti. Bu karar üzerine yeniden başlatılan soruşturma sonucunda Emekli Tuğgeneral Yavuz Ertürk hakkında 11 kez müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2013 yılında Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve yargılama başlamıştı. 

    28 Kasım 2015 günü sokağa çıkma yasağı kapsamına alınan Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde açıklama yaptığı sırada kurşunların hedefi olan Elçi’nin failleri aradan geçen 3 buçuk yıla rağmen henüz bulunmuş değil. (Ankara/MA)

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