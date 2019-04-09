Bolivya Lideri Evo Morales, Ankara’da: Şimdi barışı tesis etme zamanı

Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleyen Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales, Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta “Gerçekten şimdi çokluluğu savunma, barışı savunma zamanı” diyerek barışı tesis etmek için halkların onurunu korumak ve sosyal adaleti sağlamak gerektiğini ifade etti.

Ankara Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Bolivya Çokuluslu Devleti Cumhurbaşkanı Don Juan Evo Morales, Latin Amerika’da Avrupa istilasının yerli halkı yok olma noktasına getirdiğini belirterek yerlin halkın hem varlığını hem de yerel kaynaklarını korumak için sömürgecilere direndiğini belirtti.

Yerli halkın 500 yıl boyunca sömürgecilere direnerek özgürlüğünü kazandığını ifade eden Morales, tarih boyunca Bolivya’da sendikalar başta olmak üzere toplumsal hareketlerin güçlerini yerli halktan aldıklarını belirtti. Bolivya”da çok uzun süre gerek işçi gerek çiftçi sendikalarında kolonyal zihniyetin hakim olduğunu belirterek sendikaların siyasetsizliğe hapsolduğunu ifade eden Morales, sendikaların dönüşümünü ve siyasete dahil olmasını yerli hareketinin sağladığını belirtti. “Bolivya Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri sosyal hareketler kurtarıcı oldu” diyen Morales, iktidara geldiklerinde IMF bürolarının Merkez Bankasında, CIA ofislerinin Bolivya tarafından kullanılmayan tarihi bir sarayda ve ABD askerlerinin ise Bolivya Genelkurmay Başkanlığı’nda olduğunu belirterek 13 yıllık iktidarları boyunca söz konusu sosyal hareketlere dayanarak Bolivya’nın Bolivyalılar tarafından yönetilmesinin başarıldığını iddia etti.

MORALES’E DOSTLUK BERATI

Bolivya’da gelir adaletini sağlamak için yapılan çalışmaları da anlatan Morales, iktidarları döneminde petrol tekelleriyle yapılan anlaşmaları iptal ettiklerini ve petrol kuyularını ve doğal gaz havzalarını kamulaştırdıklarını aktardı. Türkiye, Çin ve Rusya gibi birçok ülke ile ticaret hacimlerinin son yıllarda arttığına dikkat çeken Morales, tarihlerinde ilk defa Bolivyalı bir şirketin önümüzdeki günlerde Paraguay’da kuracakları gübre tesisi ile Bolivya sınırları dışarısında faaliyet göstereceğini sözlerine ekledi. “Gerçekten şimdi çokluluğu savunma, barışı savunma zamanı” diyen Morales, barışı tesis etmek için halkların onurunu korumak ve sosyal adaleti tesis etmek gerektiğini ifade etti. Morales’in konuşmasından sonra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales’e Ankara Üniversitesi Dostluk Beratı’nı takdim etti. (Ankara/EVRENSEL)

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