09 Nisan 2019 14:32

Ruhani’den ABD’ye nükleer resti: Sabrımızın da bir sınırı var

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmadan kendilerinin de çekilebileceklerini belirtti.

Ruhani’den ABD’ye nükleer resti: Sabrımızın da bir sınırı var

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani | Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi/AA

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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmadan çekilebileceklerini söyleyerek, “Sabrımızın da bir sınırı var” dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Devrim Muhafızları Ordusunu “terör örgütleri listesi”ne alması kararına tepki gösteren Ruhani, baskının sürdürmesi halinde IR8 adı verilen yeni model uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjleri geliştireceklerini duyurdu.

    "SABRIMIZIN SINIRI VAR"

    Ruhani, başkent Tahran’da Milli Nükleer Teknoloji Günü için düzenlenen törende konuştu. ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmadaki diğer imzacı ülkelerin de yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde anlaşmadan çekilebileceklerini belirten Ruhani, “Sabrediyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var. Sabrımız zaaftan değil, tedbir ve bölgenin geleceği içindir. İran bu konuda başka bir adım atabilir. Bizi zorlarsanız yüksek teknolojili IR8 santrifüjlerinin seri üretimine başlarız” dedi.

    KONUŞMANIN ARDINDAN TALİMAT VERDİ

    Tahran’daki konuşmasının ardından Ruhani, İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Natanz’daki nükleer tesise video konferans yöntemiyle bağlandı. Ruhani, 20 adet geliştirilmiş nükleer IR6 santrifüjün kuruluma geçirilmesi talimatını verdi.

    Ruhani, IR6 santrifüjün yanı sıra plazma teknolojisi, zenginleştirme atıkları ve MV6 elektron hızlandırıcı cihazıyla ilgili nükleer projelerin de açılışını gerçekleştirdi. 

    IR6 santrifüj projesinin kısa sürede tamamlanacağı ve test aşamasına geçeceği belirtildi.

    İran, 5+1 ülkeleriyle (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya) Temmuz 2015’te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında IR8 model santrifüjlerin test edilmesini askıya almıştı.

    MECLİSTE ÜNİFORMALI PROTESTO

    İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve milletvekilleri, ABD’yi protesto etmek için meclise Devrim Muhafızları üniformasıyla geldi. Genel Kurul oturumunun açılışında konuşan Laricani, “Devrim Muhafızları Ordusunun tamamını desteklemeye devam edeceğiz. Bize göre ABD hükümeti ve onun silahlı kuvvetleri, uluslararası terörizmin askeri ve ekonomik sembolüdür” ifadelerini kullandı.

    ZARİF: NETANYAHU’YA SEÇİM HEDİYESİ

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise ABD’nin kararını, Twitter hesabından yorumladı. Zarif, Trump yönetiminin “Netanyahu’ya yine seçim öncesi yoldan sapmış bir hediye verdiğini” belirterek “ABD’nin bölgede atıldığı tehlikeli bir yanlış macera daha” dedi.

    Kısa süre önce de İsrail’in 1967’de işgal ettiği Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nde “İsrail egemenliği”ni tanıdığına dair kararname imzalayan Trump, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıyarak 14 Mayıs 2018’de Kudüs’te ABD Büyükelçiliği açtırmıştı.

    RİYAD’DAN ABD’NİN KARARINA DESTEK

    Suudi Arabistan da, ABD’nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine alma kararına desteğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, kararın “Terörle mücadelede pratik ve ciddi bir adım” olarak nitelendirilirken, ABD’nin bu kararıyla Suudi Arabistan’ın uluslararası topluma yaptığı “İran destekli terörizmi tanıma” çağrısının karşılık bulduğu ifade edildi. (DIŞ HABERLER)

    NE OLMUŞTU?

    ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD’nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu. Beyaz Saray’dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, “Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır.” ifadelerine yer vermişti.

    İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD’nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

    1979 yılında gerçekleşen İran İslam Devrimi sonrasında kurulan Devrim Muhafızları Ordusu, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor. Ülkede siyasi ve ekonomik nüfuza sahip olan Devrim Muhafızları, İran’ın sınırları ve Basra Körfezi ile nükleer tesislerde ve askeri üslerde kontrolü elinde bulunduruyor.

    AB, İRAN’A YAPTIRIMLARI UZATTI

    ÖTE yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi, geçtiğimiz günlerde İran’a insan hakları ihlalleri nedeniyle uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl uzattığını açıklamıştı.

    Açıklamada, AB’nin İran yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 1 şirket ve 82 kişi bulunduğu ayrıca ülkeye içeride baskı unsuru olarak kullanılabilecek ekipman ve dinleme teknolojileri ihracatının yasak olduğu kaydedildi.

    AB, ilk olarak 2011’de başlattığı insan hakkı ihlali yaptırımlarını her yıl uzatarak devam ettiriyor. (DIŞ HABERLER)

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