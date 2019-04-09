İHD’den Avşin bebek çağrısı: Harekete geçin

Annesiyle birlikte tutuklu bulunan hemanijom hastası Avşin bebeğin durumuna dikkat çeken İHD, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Çocuk Komisyonu, Mardin E Tipi Cezaevinde annesiyle birlikte kalan Avşin bebeğe ilişkin yazılı açıklama yaptı. OHAL uygulamasının resmi olarak kaldırılmasına rağmen devam ettiği ve özellikle çocukların hayatları üzerinde telafisi çok zor izler bıraktığı vurgulanan açıklamada, Türkiye’de şu ana kadar tespit edilen en az 743 çocuğun, anneleriyle birlikte cezaevinde yaşamak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bir çocuğun ne olursa olsun gelişim dönemleri göz önünde tutularak annesinden ayrılmadan sağlıklı koşullar içinde büyümesi en temel haklarından biridir. Bununla birlikte tüm bunlar sağlanamazken, üstelik hasta olan bir çocuğun doktor raporlarına rağmen cezaevinde tutuluyor olması asla kabul edilemez. Tüm yetkilileri bir an önce tüm bu çocukların sağlıklı koşullarda yaşamını devam ettirebilmelerini sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmaya çağırıyoruz” denildi. (Diyarbakır/MA)