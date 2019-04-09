Dünya taşıt üretiminde "frene bastı"

Dünya motorlu kara taşıtları üretimi geçen yıl yüzde 6.3 azalarak 91 milyon 538 bin 640 adede geriledi. Türkiye 1 milyon 512 bin 756 adetlik üretimiyle dünyada 15’inci sırada yer aldı.

Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl küresel motorlu kara taşıtı üretimi 91 milyon 538 bin 640 adet oldu. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında küresel üretim yüzde 6.3 azaldı.

Otomobil grubu, motorlu kara taşıtları üretiminde yüzde 77 ile ilk sırada yer aldı. Bu dönemde dünya genelinde imal edilen otomobil sayısı yüzde 3 azalışla 70 milyon 466 bin 344 adet olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl üretimi artan tek motorlu kara taşıtı grubu hafif ticari araçlar oldu. Bu grupta küresel üretim yüzde 4.2 artarak 21 milyon 72 bin 296 adet olarak kayıtlara geçti. Ağır ticari araç üretiminde ise yüzde 2.9 düşüş görüldü. Geçen yıl dünya genelinde 4 milyon 12 bin 728 adet ağır ticari araç üretildi. Otobüs üretimi de geçen yıl yüzde 6.8 azaldı. Otobüs ve minibüs üretimi 274 bin 216 adet oldu.

LİDER ÇİN, TÜRKİYE 15. SIRADA

Motorlu kara taşıtı üretiminde liderliği 2009’da Japonya’dan alan Çin, bir önceki yıla göre üretim miktarı yüzde 4.16 azalsa da zirvedeki yerini korudu. Geçen yıl 25 milyon 705 bin 558 taşıt üreten Çin, en yakın rakibi ABD’ye 14 milyon 719 bin 333 adet fark attı. Adet bazında motorlu kara taşıtı üretiminde Çin’i 10 milyon 986 bin 225 araçla ABD, 9 milyon 201 bin 291 araçla Japonya izledi. Almanya 5 milyon 120 bin 409 adetlik üretimiyle 4’üncü, Hindistan 4 milyon 727 bin 967 araçla 5’inci sırada yer aldı.

Türkiye’nin motorlu kara taşıtı üretimi ise söz konusu dönemler itibarıyla yüzde 8.6 azaldı. Türkiye, 1 milyon 512 bin 756 taşıtla küresel üretimde 15’inci sırada yer aldı. (Ankara/AA)