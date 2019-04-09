09 Nisan 2019 15:21
Son Güncellenme Tarihi: 09 Nisan 2019 15:27

AKP'den son İstanbul hamlesi: Seçimin yenilenmesi için başvurdular

AKP, İstanbul'da seçim sonucuna net etki yapan olaylar olduğunu savunarak seçimin tekrarı başvurusunda bulundu. Bahçeli'den destek gecikmedi.

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AKP'den son İstanbul hamlesi: Seçimin yenilenmesi için başvurdular

Fotoğraf: MA

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    31 Mart gecesinden bu yana yaptığı itiraz ve başvurularla sonucu değiştiremeyen AKP, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna tam kanunsuzluk itirazı başvurusu yaptı. AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, “AK Parti, Büyükçekmece başvurusu ve İstanbul’da tam kanunsuzluk başvurusunun birlikte görüşülmesini istedi” dedi.

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugün parti genel merkezinde basın açıklaması yaparak olağanüstü itiraz yolunu kullanacaklarını ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir" ifadesini kullandı.

    "OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ YOLUNU KULLANACAĞIZ"

    Yavuz

    Fotoğraf: Orhan Karslı/AA

    "Bugün Büyükçekmece'ye ilişkin olağanüstü itirazımızı yapıyoruz" diyen Yavuz, seçimin sonucuna çok net etki yapan olaylar olduğunu iddia ederek olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.

    "51 SANDIĞI SAYMANIN HİÇBİR ANLAMI YOK"

    YSK'nin AKP'nin İstanbul'daki tüm sandıkların sayılması talebini reddetmelerini eleştiren Yavuz, 51 sandığı sayma kararı içinse "51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur. Bizim '51 sandığı sayın' şeklinde bir talebimiz de yok ortada" dedi.

    Yavuz, "Buradan Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itiraz yöntemi ile başvurmamızın ötesinde emin olun çok soruşturma çıkacak" ifadesini kullandı.

    BAHÇELİ: YENİ BİR SEÇİM DE DÜŞÜNÜLEBİLİR

    AKP'den gelen bu açıklama sonrası Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir" dedi.

    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında MHP’nin seçimlerin tekrarlanmasına nasıl baktığını şöyle aktarmıştı:

    “Bir usulsüzlük sezgisine vurgu yapılmakla birlikte, İstanbul’da seçimlerin tekrarı gibi bir yola gidilmesinin içinden çıkılmaz daha büyük sorunlara yol açabileceğine de dikkat çekiyor.

    Bundan dolayı, YSK’nın da müdahaleden uzak hukuk içinde karar alması ve kararının da millet vicdanında yer bulması gerektiğine işaret ediliyor…

    Özetle elde ikna edici gerekçe olmadığı sürece seçimlerin yenilenmesinin yaratacağı olumsuzluğa dikkat çekiyor.”

    ERDOĞAN, 'İPTAL' TALEBİNİN İŞARETİNİ VERMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya'ya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada İstanbul'daki seçimlerin neredeyse bütünüyle usulsüz olduğunu iddia etmişti. Erdoğan, 2014'teki Ağrı ve Yalova seçimlerinin tekrarlanmasını örnek vererek İstanbul'da da bu yöntemin gündee gelebileceğini söylemişti.

    SEÇİM SONUÇLARINA OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ NEDİR?

    298 sayılı Kanun’un 130. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca "Seçim Sonucuna Etki Eden Olay Ve Durumlar Sebebiyle Olağanüstü İtiraz" maddesi şöyle:

    "Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez." (HABER MERKEZİ)

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