20 kurumdan YSK'ye çağrı: Seçmen iradesinin ilanını gerçekleştirin

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Tabip Odası, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Tüketici Hakları Derneği, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının aralarında bulunduğu 20 kurum, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Seçmen iradesinin ilanını gerçekleştirin" çağrısı yaptı.

Kurumlar adına açıklamayı Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptı. Candan, 31 Mart yerel seçimlerine yapılan itirazlar karşısında hukuka aykırı şekilde verilen kararlar ile yeniden sayım yapılması taleplerinin artık itirazdan öte bir hal aldığını söyledi.

"SÜRECİN UZAMASI DEMOKRASİYE İNANCI ZEDELER"

Halkın iradesini sandıkta gösterdiğini ve tercihini yaptığını belirten Candan, “Seçim sonuçlarına itiraz koşulları kanunlarla açık ve seçikken seçim sonuçlarını darbe ile yan yana getirerek, seçmen iradesini yok saymaya yönelik her türlü hamle hukuk dışıdır ve meşru değildir. Sürecin ve tartışmanın uzaması demokrasiye inancı zedeleyeceği gibi, iktidarın kurumlarıyla birlikte halkın iradesini baskılayacağı düşüncesini körüklemektedir” dedi.

"İTİRAZLAR HUKUKU AŞARAK SEÇMEN İRADESİNE SALDIRI HALİNİ ALDI"

Her seçimin sonucuna itiraz olabileceğini ancak bu itirazlarda hukuka uygun işlem tesis edilmesi gerektiğini belirten Candan, “Ancak günlerdir yaşanan süreç ve itirazlar hukuk sınırlarını aşarak doğrudan seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı haline gelmiştir” dedi. Candan, YSK’yi, ülke demokrasisi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları çerçevesinde seçmen iradesini ilan etmeye, tüm kurum ve kuruluşları da demokrasiye sahip çıkma ve ses çıkarmaya çağırdı.

"KORKMAYIN, KANUNLAR YANINIZDA"

Açıklamanın ardından söz alan kurum temsilcilerinden DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, YSK’nin kimin beğenip beğenmediğine bakmaksızın görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğunu söyledi. YSK ve diğer kamu görevlerine uyarıda bulunan Görgün, “Korkmayın, bu ülkede kanunlar yanınızda. Siz kanunları, daha önce alınmış kararları uygulamak zorundasınız. Türkiye’nin eğer hâlâ hukuk içerisinde davranıp davranmadığına ilişkin bir sonuç çıkaracaksak bu biraz da sizin kararlarınıza bağlı olacak. Bütün baskılara rağmen görevinizi yapmanızı rica ediyoruz. Hükümet organlarını da tarafsızca, devletin kamu görevlisi olmaya çağırıyoruz” dedi.

"YSK ADALETE SAHİP ÇIKMALI"

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin, daha önceki seçimlerde seçimleri kazanarak sandığı kutsayanların, 31 Mart yerel seçimlerinde halkın iradesini sorgulayan uygulamalar içerisinde olduğunu söyledi. Tepkilerinin çifte standarta yönelik olduğunu belirten Şahin, YSK’nin kararlarını çifte standart olmadan hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut da demokrasinin gereği olarak bu süreçte seçim sonuçlarının olgunlukla karşılanmasını göremediklerini belirterek, “Bir ülkede en önemli iki temel demokrasi ve adalet. Bunlar olmazsa bu sistem çöker. YSK adalete sahip çıkmalı” dedi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Işık ise YSK’nin sahte belgelerle baskı altına alınmaya çalışıldığını belirtti. Işık, “Bu süreçte baskıyla, provakasyonla ortalığı gerenlere karşı 82 milyon tüketicinin haklarına saygılı olun” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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