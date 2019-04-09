Veli Saçılık davasında cezaevi operasyonları için emsal karar

Burdur Cezaevinde, 5 Temmuz 2000’de düzenlenen operasyonda, cezaevi duvarını yıkan kepçenin darbesiyle kolu kopan Veli Saçılık’ın, 19 yıldır devam eden davasında tüm cezaevi operasyonları için emsal olacak tarihi bir karara imza atıldı.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre Saçılık’ın kazandığı 150 bin TL’lik tazminatın, “İsyana katıldığı ve kolunun kendi kusuruyla koptuğu” gerekçesiyle iadesine karar veren yargı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) “Kusurlu olan devlet, tazminat geri alınamaz” kararından sonra 180 derecelik dönüş yaptı.

AİHM kararına uyan Isparta İdare Mahkemesi, devletin cezaevlerinde isyan çıkmamasına yönelik önlemleri alması gerektiğine, tüm önlemlere rağmen isyan çıksa bile kanunlarda gösterilen ölçülerle müdahale edilebileceğine hükmetti.

Daha önce “İsyana katılan bedelini öder” anlamına gelen karara imza atan yargı, Saçılık’ın kolunun kopmasına neden olan ekskavatör (dozer kepçesi) ile cezaevine müdahale etmenin kanuni olmadığına ve yargılamanın yenilenmesine hükmetti. (HABER MERKEZİ)

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