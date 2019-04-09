09 Nisan 2019 10:58

Üvey babaya cinsel istismardan 61 yıl hapis istemi

İşitme engelli iki çocuğuna istismarda bulunan üvey baba için 61 yıl hapis cezası istendi. Anne ise çocukları şikayetten vazgeçirmeye çalıştı.

Üvey babaya cinsel istismardan 61 yıl hapis istemi


Fotoğraf: DHA

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    Erzurum'da birlikte yaşadığı işitme engelli eşi C.O.'nun kızları H.O. (10) ile işitme engelli D.O.'ya (9) şiddet uygulayıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kendisi de işitme engelli olan S.S. (37) tutuklandı. S.S. hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde her iki çocuğa yönelik "kasten yaralama ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından toplam 61,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada çocuklar istismara uğradığını anlatırken anne C.O. ise çocukları şikayetten vazgeçirmeye çalıştı.

    DHA'nın haberine göre, Antep'de yaşayan C.O. sosyal paylaşım sitesinden kendisi gibi işitme engelli S.S. ile tanıştı. C.O. kızları ile birlikte geçen mayıs ayında Erzurum'a gelerek S.S. ile yaşamaya başladı. İddiaya göre S.S., bir süre sonra C.O.'nun kızları D.O. ve H.O.'ya istismarda bulunmaya başladı. Son olarak geçen 6 Kasım'da S.S. çocuklarını darbetti. Çocukların bağrışlarını duyan komşuların ihbarı üzerine S.S. gözaltına alındı. İşitme engelli D.O. tercüman eşliğinde Çocuk İzleme Merkezinde alınan ifadesinde S.S.'nin kendisine yaptığı cinsel istismar eylemlerini anlattı. H.O. da ifadesinde S.S.'nin istismarına maruz kaldığını söyledi. Şikayet üzerine S.S., 7 Kasım 2018 günü tutuklanarak cezaevine kondu. S.S. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde her iki çocuğa yönelik "kasten yaralama" suçundan toplam 1,5 yıldan 3 yıla kadar, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan da toplam 12 yıldan 58,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    "ANNEME ANLATTIM, ÇOK ÜZÜLDÜ"  

    Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk celsede tutuklu S.S. hazır bulunurken, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ve anne de duruşmada dinlendi. İşitme engelli D.O. ve ablası H.O. duruşma salonunda, sanık sandalyesinde S.S.'yi görünce ağlamaya başladı. H.O. kardeşine sarılarak D.O.'yu sakinleştirmek istedi. İşitme engelli tercüman da işaret diliyle D.O.'ya korkmaması gerektiğini söyledi. Küçük kızların ağlaması ve bağrışmaları üzerine mahkeme heyeti S.S.'yi duruşma salonundan çıkardı. S.S.'nin karın boşluğuna vurduğunu, dövdüğünü söyleyen D.O. tercüman eşliğinde yaşadığı istismarı anlattı. "Ben durumu anneme anlattım. Hatta annem de bu duruma çok üzüldü ve ağladı." diye konuştu.

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    ANNE ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

    Duruşma boyunca çocuklarına şikayetçi olmamaları yönünde telkinde bulunduğunu gören heyet, C.O.'yu tercüman aracılığıyla uyardı. Ardından S.S.'den şikayetçi olup olmadığı sorulan H.O. "Anneme sorabilir miyim" diye yanıtladı ve heyetten olumsuz yanıt alınca bir süre durakladıktan sonra şikayetçi olmadığını bildirdi.

    Anne C.O. ise S.S.'den şikayetçi olmadı. Kızlarının çok fazla televizyon seyrettiği için etkilenmiş olabileceğini iddia eden C.O., "S.S'nin çocuklarıma vurduğunu herhangi bir şekilde görmedim. Sadece ders çalışmayıp televizyon izledikleri için kendilerine kızardı. Çocuklar televizyondan görüp uydurmuş olabilirler. S.S'nin serbest bırakılmasını istiyorum" dedi.

    Tercüman eşliğinde ifadesi alınan S.S. de suçlamaları kabul etmedi. Çocukların yalan söylediğini aktaran S.S., kız çocuklarına istismarda bulunmadığını ve darbetmediğini öne sürdü. S.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (HABER MERKEZİ)

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