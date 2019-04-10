İsrail'de seçim başa baş sonuçlandı, taraflar zafer ilan etti

İsrail’de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış anketlerinin farklılığına rağmen hem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hem de rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz sosyal medya hesapları üzerinden seçimi kazandıklarını duyurdu. İsrail Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan seçim sonuçlarını bugün (10 Nisan) açıklaması bekleniyor.

Sandık çıkış anketlerindeki farklılığa rağmen hem Netanyahu hem de rakibi Gantz seçimi önde tamamladıklarını ilan etti.

KESİN OLMAYAN İLK SEÇİM SONUÇLARI

AA'nın sandık çıkış anketlerine dayandırarak verdiği bilgiye göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ile en yakın rakibi olan Mavi-Beyaz İttifakı seçimi başa baş tamamladı. İsrail kanallarında yayınlanan 3 farklı sandık çıkış anketlerinde, Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski Gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimlerde birbirine yakın sayıda milletvekili çıkardı.

TARAFLAR ZAFER İLAN ETTİ

İsrail Başbakanı ve Likud Partisi lideri Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Likud liderliğindeki sağ kanat blokunun zafer kazandığını duyurdu. Netanyahu, "Likud liderliğindeki sağ kanat bloku açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu gece doğal ortaklarımızla sağcı bir hükümet kurmaya başlayacağım." dedi.

Öte yandan merkez partisi Mavi-Beyaz İttifakı liderlerinden eski Genelkurmay Başkanı Gantz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazandık." ifadesini kullandı. İsrail halkının sözünü söylediğini belirten Gantz, kendisine oy veren seçmene ve parti mensuplarına teşekkür etti.

Gantz, seçimlerde bir kazanan ile bir kaybedenin olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bibi (Netanyahu) 40 sandalye kazanacağı sözünü vermişti ancak çok fazla zaman kaybetti. Cumhurbaşkanı fotoğrafı görüyor ve hükümeti kurma görevini kazanana vermelidir. Başka seçenek yok."

İSRAİL KANALLARINDA FARKLI SONUÇLAR YER ALDI

Üç sandık çıkış anketinin her birine göre, meclisteki partilerin milletvekili sayısı birbirinden farklı. Kanal 13’ün sonuçlarına göre, Netanyahu ile ittifak yapması beklenen sağ partiler, 120 sandalyeli mecliste 66 milletvekiline ulaşarak çoğunluğu elde etti. Kanal 11’in anketine göre de sağ partiler 64 milletvekiliyle meclis çoğunluğuna ulaşmış durumda.

Öte yandan Kanal 12’nin verilerine göre, sağ partiler meclis çoğunluğunu kaybederek 60 milletvekilinde kaldı.

CUMHURBAŞKANI PARTİLERLE GÖRÜŞECEK

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin bugünden itibaren meclise girmeye hak kazanan partilerle görüşmeye başlayacak. Cumhurbaşkanı, hangi partinin birinci olduğuna bakmadan koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın olan lidere bu görevi verebiliyor. Rivlin’in, Likud lideri Netanyahu’ya mı yoksa Gantz’a mı koalisyonu kurma görevini vereceği konusu, kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

YENİ BİR KOALİSYON HÜKÜMETİ DÖNEMİ

İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli İsrail meclisi Knesset'te 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Çıkan sandık sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail’i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor.

Komisyonun 17 Nisan’da kesin sonuçları açıklamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin koalisyon hükümetini kurmaya en yakın gördüğü parti liderine hükümeti kurma görevini verecek.

Cumhurbaşkanının görevlendirmesinin ardından söz konusu parti liderinin 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

Ancak koalisyonu kurmakla görevlendirilen parti lideri, iki hafta ek süre talep etme hakkına sahip.

İsrail'deki erken genel seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışmıştı.

ARAP MAHALLELERİNDE OY KULLLANMA ORANI DÜŞTÜ

DHA'nın İsrail yerel medyasında yer alan haberlere dayandırarak verdiği bilgiye göre, Arap mahallelerinde oy kullanma oranı tarihi derecede düşüklük gösterdi. Bunun sebebi olarak da Netanyahu’nun Likud partisinin Arap mahallelerinde yer alan oy kullanma noktalarını "gözlemek" için bin 200 gizli kamera vermesi gösterildi. Bunun ortaya çıkmasının ardından İsrail Merkezi Seçim Komisyonunun polise şikayette bulunduğu belirtildi. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu | Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

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