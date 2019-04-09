İsrail halkı erken genel seçim için sandık başına gitti

İsrail’de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış anketlerinin farklılığına rağmen hem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hem de rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz zaferlerini ilan etti.

Sandık çıkış anketlerindeki farklılığa rağmen hem Netanyahu hem de rakibi Gantz seçimi önde tamamladıklarını ilan etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Likud liderliğindeki sağ kanat bloku açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu gece doğal ortaklarımızla sağcı bir hükümet kurmaya başlayacağım" açıklaması yaptı.

Mavi-Beyaz İttifaki lideri Gantz da "Kazandık. Bibi (Netanyahu) 40 sandalye kazanacağı sözünü vermişti ancak çok fazla zaman kaybetti. Cumhurbaşkanı fotoğrafı görüyor ve hükümeti kurma görevini kazanana vermelidir. Başka seçenek yok" dedi.

İsrail'de halk 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandığa gitti. Erken genel seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle sabah 07.00'de başladı. Sandıklar akşam saat 22.00'de kapandı.

İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre Likud partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı 36’şar milletvekilini meclise gönderdi.

Kanal 11’in sandık çıkış anketine göre ise Mavi-Beyaz 37, Likud ise 36 milletvekili çıkardı.

Kanal 12’nin sonuçlarına göre de Mavi-Beyaz 37, Likud ise 33 milletvekilini meclise soktu.

İsrail Merkez Seçim Komisyonunun açıklayacağı kesin sonuçlar neticesinde seçimin netleşmesi bekleniyor.

Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı belirtilen seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarıştı. Seçimin kaderini belirleyecek olan kararsız seçmenlerin sandığa gidip gitmeyeceği ise merak konusu. 2015'te yapılan bir önceki genel seçimlerde katılım oranı yüzde 71,8'de kalmıştı.

KOALİSYON HÜKÜMETİ ÖNGÖRÜLÜYOR

İsrail basınına yansıyan kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin seçimi az farkla önde tamamlaması bekleniyor. Likud'u, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz ittifakının takip etmesi öngörülüyor.

Seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede, 41 partiden 10 ila 14'ünün meclise gireceği tahmin ediliyor.

Anketlere göre, hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşması beklenmiyor, dolayısıyla İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediği ifade ediliyor.

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Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ partilerin 120 sandalyeli meclise en az 65 milletvekili sokacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Likud seçimden ikinci parti olarak çıksa dahi Netanyahu'nun, rakibi Gantz'a göre koalisyon hükümeti kurma şansının daha fazla olduğu yorumları yapılıyor. Zira bazı sağ partilerin Gantz-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almak istemeyeceği öngörülüyor.

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler ise 2 ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katıldı. Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

İsrail Adalet Bakanı ve Yeni Sağ Partisi Eş Başkanı Ayelet Shaked, Tel Aviv'de oyunu kullandı. | Fotoğraf: AA

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