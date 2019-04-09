2019 NCAA şampiyonu Virginia oldu
NCAA finalinde Virginia Cavaliers, Texas Tech'i uzatmada 85-77 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Kyle Guy
Fotoğraf: Ryanhantmuzik/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)
ABD’de 2018/19 Üniversitelerarası Erkekler Basketbol Şampiyonası’nın kazananı Virginia Cavaliers oldu. Finalde Texas Tech’i 85-77 yenen Virginia, tarihindeki ilk NCAA şampiyonluğunu elde etti.
Minneapolis’te oynanan ve uzatmada sonuçlanan müsabakada Virginia adına DeAndre Hunter 27, Kyle Guy 24 sayı kaydetti. Kyle Guy, “En Olağanüstü Oyuncu” ödülüne layık görüldü.
U.S. Bank Stadium'daki maçı 72 bin 62 kişi izledi.
NCAA finalinde 40 yıl sonra ilk kez, ilk finalini oynayan takımlar karşılaştı. Tarihte bunun son örneği Magic Johnson’lı Michigan State’le Larry Bird’lü Indiana State’in 1979 finaliydi. O maçı Michigan State kazanmıştı. (SPOR SERVİSİ)
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