Petrol-İş, Petkim'de personel eksikliğini gidermeyen patronu uyardı

Petrol-İş Aliağa Şubesi , iş yerinde yaşanan sorunlarla ilgili sabah vardiyasında açıklama yaptı. Petkim girişinde servislerden inen işçiler SOCAR’a ait idari binanın önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Bina önünde açıklama yapan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay "İş yerimizde çözüm bekleyen sorunlar var. Daha önce de Petkim'de personel eksikliği olduğunu dile getirdik. SOCAR Yetkililerine personel eksikliği giderilmezse iş güvenliği tehlikeye girer dedik. Halen taleplerimiz karşılanmış değil. Petkim işvereni ben bu riski alıyorum diyor. Siz bizim hayatımız üzerinden risk alamazsınız. Burada personel eksikliğini gidermeyerek risk alıyorlar. İşverene bir kez daha diyoruz ki risk alma önlem al" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Petkim'de yöneticilerin işçilere yönelik baskıcı tavırlarını da eleştiren Oktay "Yaptıklarının adı mobbingtir. Petkim'de uygulanan tavırlara, mobbinge karşı ne yapacağımızı onlar da çok iyi biliyor. Diyalog yolunu kapatan Petkim yetkilileri ayağını denk alsın" diye konuştu.

Açıklama esnasında Şube Başkanı'nın yanına gelen Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş yolun trafiğe açılmasını istedi. İşçiler emniyet müdürünün "Siz yolu açmasanız biz de gereğini yaparız" tehditini protesto etti. Açıklama işçilerin yürüyüşü ile sona erdi. (İzmir/EVRENSEL)