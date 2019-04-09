Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları inceleniyor
Büyükçekmece'ye seçim öncesi ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polis adreslerde inceleme yürütüyor.
Fotoğraf: Alper Korkmaz/DHA
İstanbul Büyükçekmece'de seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattığı iddia edildi. Demirören Haber Ajansı (DHA) polisin operasyon başlattığını duyurdu. Anadolu Ajansı ise adres kayıt incelemesi yapıldığını, herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığını duyurdu. DHA da daha sonra geçtiği haberde "operasyon" ifadesini kaldırdı, "inceleme" ifadesini kullandı.
AA'nın haberine göre Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor.
Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.
Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.
AA, söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı duyurdu.
BÜYÜKÇEKMECE'DE SON SEÇİMLERİN SONUÇLARI
11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddia edilen Büyükçekmece'de son üç seçimdeki seçmen sayıları ve oy oranları şöyleydi:
31 Mart 2019
174.661 (CHP %50,34, AKP %47,45)
24 Haziran 2018
172.351 (Erdoğan %45,47, İnce %43,78, Akşener %5,6, Demirtaş %4,43)
16 Nisan 2017- Referandum
168.845 (Hayır - %55,71, Evet %44,29)
(HABER MERKEZİ)
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