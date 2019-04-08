Selahattin Demirtaş: Yargı, bürokrasi yasa dışı şekilde kullanılıyor

Tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla DW Türkçe’ye yerel seçimleri değerlendirdi.

Selahattin Demirtaş, seçimlere eşitsiz koşullarda hazırlanıldığının altını çizdi, “Medyanın neredeyse yüzde 95’i iktidarın kontrolünde. Devletin hazinesinin tüm imkanları, hukuka aykırı bir şekilde, iktidarın seçim kampanyası için sınırsızca ve denetimsiz bir şekilde kullanılıyor. Yargı, bürokrasi, kolluk güçleri yine öyle, yasa dışı bir şekilde kullanılıyor” dedi.

“ORTAYA ÇIKAN SONUÇ, İKTİDAR BLOĞU İÇİN TAM BİR HEZİMETTİR”

“Binlerce siyasetçi, gazeteci, avukat, öğrenci hapishanelere doldurulmuş durumda. Muhalif partiler ve özellikle de partim HDP, seçim kampanyalarını ağır bir baskı ve tehdit altında yürütmeye çalıştı” diyen Demirtaş, “Tüm bunlara karşın ortaya çıkan sonuç, iktidar bloğu için tam bir hezimettir. Muhalefet bloğu bu seçimlerle birlikte demokratik bir seçeneği ete kemiğe büründürmeyi başarmıştır. Elbette bunu çok önemli ve anlamlı buluyorum” ifadelerini kullandı.

Sonuçlarda HDP’nin rolünün belirleyici olduğunu söyleyen Demirtaş, “İçeride olmama rağmen benim de küçük bir katkım olmuşsa bundan mutluluk ve onur duyarım; kaldı ki bu da HDP’nin başarısıdır, benim başarım olarak okunması yanlış olur” dedi.

Selahattin Demirtaş her yerde sandığa gitme çağrısı yaptı

“HALK, SANDIKTAKİ KARARI GÖRMEZDEN GELİNİRSE BUNU NE KABUL EDER NE DE UNUTUR”

“Herkes halkın iradesine saygılı yaklaşmalıdır. Ama halk, sandıktaki kararı görmezden gelinirse bunu ne kabul eder ne de unutur” diyen Selahattin Demirtaş, “İlçe ve il seçim kurulları, HDP dahil muhalefet partilerinin itirazlarını dikkate almayarak yasa dışı davranıyor. İktidar partisini koruyan ve kollayan tek yanlı bir hukuk işletiliyor. Mahkemelerde olduğu gibi birçok seçim kurulunda da maalesef, hukuk askıya alınmış durumda” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“FAŞİZMDEN MEDET UMAN POLİTİK ÇİZGİNİN NE KADAR SÜRECEĞİNİ DEMOKRASİ MÜCADELESİ BELİRLEYEBİLİR”

Yerel seçimleri önemli bulduğunu ancak her şeyin belirleyicisi olmadığını söyleyen Demirtaş, iktidarın uzun süreden beri “yanlış yol”a girdiğini vurguladı.

“Demokrasiye sırtını dönüp faşizm, baskı ve tehditten medet uman bir politik çizginin daha ne kadar süreceğini demokrasi mücadelesi belirleyebilir” ifadelerini kullanan Demirtaş, “Güçlü bir demokrasi cephesi oluşur ve siyasi mücadele her alanda yükseltilirse toplumun rotasını demokrasiye çevirmesi çok hızlı olacaktır” görüşünü paylaştı. (HABER MERKEZİ)