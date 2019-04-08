Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 7-2'lik skorla mağlup etti

Beşiktaş ligin 27'inci haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor’u 7-2 mağlup etti. Bu skorla zirvedeki ilk üç sıra değişmedi: İstanbul Başakşehir (61), Galatasaray (55), Beşiktaş (50).

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasının kapanış maçı 9 gole sahne oldu. Beşiktaş, Rizespor deplasmanından 7-2’lik galibiyetle döndü. Siyah Beyazlılar’ın gollerini Vida, Ljajic (2), Burak Yılmaz ve Güven Yalçın (3) attı. Ev sahibinin golleri ise Muriqi ve Abarhoun’dan geldi.

Maç sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan çArşı grubu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak “Beşiktaşımızın Rize’de attığı goller yeniden sayılsın!” dedi.

Lig üçüncüsü Kartal bu sonuçla 50 puana yükselerek, 55 puanla ikinci sıradaki Galatasaray ve 61 puanla lider durumdaki İstanbul Başkakşehir’i takibini sürdürdü.

HAFTANIN SONUÇLARI

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Trabzonspor-Antalyaspor: 4-1

Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-3

Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 1-0

Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Göztepe-Akhisarspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-1

Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-7

28. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

15 Nisan Pazartesi: