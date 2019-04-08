08 Nisan 2019 22:06
Bodrum’da beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Muğla Bodrum’da beton mikseri bir motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.Ç. yönetimindeki beton mikseri ile Meral Bacınoğlu’nun kullandığı motosiklet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Lise Kavşağı yakınında çarpıştı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Bacınoğlu’nun cesedi, incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. (Muğla/AA)
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