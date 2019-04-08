Dersim'de ihraçlarda AKP ve Memur-Sen'in etkisi var iddiası

Seyit Rıza meydanında yapılan açıklamada son günlerde "tuncelikusu22" adlı Twitter hesabından Dersim'de çeşitli kurumlardan yapılan ihraçlarda AKP ve Memur-Sen yöneticilerinin payı olduğunun dile getirildiğine dikkat çekilerek, söz konusu hesapta adı geçen kişilerle ilgili soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı.

"İHRAÇLAR KİŞİSEL HIRSLA YAPILDI"

Dersim'de ki ihraçların siyasi ve kişisel hırsla yapıldığına dikkat çeken Eğitim Sen Şube Başkanı Eylem Eslek, "OHAL sürecini fırsata çevirenler hukuku ayaklar altına alarak yüzlercesi sendika üyelerimiz olan binlerce emekçiyi hiçbir gerekçe gösterilmeden savunma hakkı dahi tanınmadan bir gecede çıkarılan KHK'lar ile ihraç etmişlerdir" dedi.

"HALA 236 ÜYEMİZ İADE EDİLMEDİ"

Dersim'deki ihraçlara ilişkin verileri paylaşan Eslek, "OHAL döneminde çıkarılan KHK’ler ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmadan Eğitim Sen’e bağlı 87, SES’e bağlı 82, BES’e bağlı 11, Tüm Bel Sen’e bağlı 12, Tarım Orkam-Sen’e bağlı 18, Yapı-Yol Sen’e bağlı 6 ve DİSK’e bağlı 75 olmak üzere toplamda 291 üyemiz işsiz bırakılmış olup ve en temel haklarını kullanabilmeleri fiilen engellenmiştir. Kentte özellikle belirli odaklar tarafından yayılan bu ihraçların büyük ölçüde görevlerine iade edildikleri söylentisine karşın 291 ihraca karşılık sadece 55 üyemiz görevlerine iade edilmiştir. Hala KESK ve DİSK’e bağlı 236 üyemiz görevine iade edilmemiştir" diye ifade etti.

"BAHSİ GEÇEN İDDİALAR İNCELENMELİ"

"Herhangi bir suç ve soruşturma bulunmadığı halde yüzlerce emekçi nasıl ve kimler tarafından KHK listelerine yazıldı?" diye soran Eslek, "Tam da bu noktada son günlerde “tuncelikusu22” adlı twitter hesabından çeşitli açıklamalar yapılarak bazı iddialarda bulunulmaktadır. Tweette belirtilen AKP ve Memur-Sen üyesi ve yöneticisi olan bazı şahısların Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversite, belediye, il özel idaresi, Sağlık Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görev dağılımı yaptıkları, masa başında siyasi ve kişisel intikam hırsıyla kendileriyle husumetli olan, sevmedikleri kişileri ihraç listelerine yazdıkları, iadeler için de para talep ettikleri iddia edilmektedir. Ayrıca iddialar arasında kurumlarda yapılan bazı yolsuzluklar da bulunmaktadır. İhraçlarda ve yolsuzluklarda AKP’ye yakınlığı ile bilinen Memur-Sen’e bağlı sendika yöneticilerinin adlarının geçiyor olması ise trajikomiktir. Bu şahısların bu güne kadar herhangi bir açıklama yapmamış olması da iddiaları güçlendirmektedir. Bir an önce bu şahıslar kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır. Hiç beklenmeden gerekli kurumlar tarafından bahsi geçen bu iddialar incelenmeli ve adı geçen şahıslar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmalı" çağrısı yaptı.

Eslek, "Masa başında siyasi ve kişisel intikam hırsıyla alınan kararlar ve idari tasarruflarla işimizi elimizden alanlara, geleceğimizi karartmaya çalışanlara karşı en güçlü yanıtı birlik ve dayanışmamızı büyüterek vereceğiz" dedi. (Dersim/EVRENSEL)