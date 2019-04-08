ABD ve İran arasında 'terör listesi' restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızlarının "yabancı terör örgütleri" listesine alındığını duyurdu. Böylece ABD ilk kez, bir ülkenin ordusu "terör örgütü" olarak ilan edilmiş oldu.

Bu adımın hemen üzerine İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de açıklama yaparak ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurdu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU NEDİR?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordudur.

İran'da 1979'daki "İslam devrimi"nden sonra İran ordusundan ayrı olarak ülkedeki yönetim sistemini korumak amacıyla halk milis güçlerinden teşkil edilen Devrim Muhafızları Ordusu, sahip olduğu askeri gücün yanı sıra elinde bulundurduğu iktisadi kurumlarla da İran dış politikasını, gelir kaynaklarını ve stratejik harcamaları kontrol ediyor.

125 bin civarında askeri olduğu tahmin edilen kara, hava, deniz ve füze birimlerine sahip Devrim Muhafızları Ordusu, doğrudan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den emir alıyor.

İran'ın balistik füze gibi stratejik programları da Devrim Muhafızları tarafından yürütülüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülke dışında askeri istihbari operasyonlar yürüten Tümgeneral Kasım Süleymani'nin komutanlığını üstlendiği Kudüs Gücü'nü de bünyesinde barındırıyor.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, Şam'ın talepleri doğrultusunda verimli ve faydalı gördükleri sürece İran'ın Suriye'deki askeri danışman varlığını sürdüreceklerini söylemişti. (DIŞ HABERLER)